Diabierna 22 di October a inicia e proyecto di “Step It Up 2021” unda cu diferente alumnonan di diferente scolnan a inscribi pa asina forma parti di Step It Up 2021.

Step It Up ta un proyecto cu a participa den e di dos edicion di pitch time Aruba, un proyecto di CEDE Aruba. Step It Up ta un proyecto cu ta bay duna reales na e norma y balor na e material di CVK y tambe di arte, esaki lo ta pa scolnan secundario unda cu 5 scol a logra inscribi y un total di 56 alumnonan cu lo participa den e prome edicion di Step It Up 2021.

Esaki lo bay den un manera di un workshop pa un luna largo y lo duna e alumnonan tres diferente lesnan di baile cual ta inclui, Folklore, Latin Dance y tambe Commercial Dance, y tambe nan lo haya les di salud y nutricion, e proyecto aki lo ta un transcurso di 1 luna y lo termina dia 20 di november cual ta dia internacional di dia di mucha cu un competencia di tur e scolnan cu a participa. E competencia di e anochi final lo tuma luga na club Caquetio dia 20 di november.

E proyecto aki a wordo crea mirando cu hopi hoben lo a cay den depresion den e temporada di covid 19 of lo a aleha nan mes hopi y algo cu a perde su balor lo tabata arte y pa es motibo a bin cu e proyecto aki yama Step It Up 2021 pa trece e arte bek.

Locual ta e cinco scolnan cu lo forma parti di e prome edicion ta: Abraham De Veer School, Maria College, Schakkel College, Mon Plosir College y Scol Practico pa Ofishi (S.P.O) Santa Cruz.

Mirando cu ta luna di pink ribbon, e team di Step It Up 2021 a bisti nan tapa boca roz, y a inicia e proyecto aki cu confeti roz pa asina duna nan parti di apoyo den e luna di pink ribbon aki.

Locual ta e team di Step It Up 2021 ta ,

1.Rafael Garcia – Presidente y lider di e proyecto.

2.Alysa Simon – Vice Presidente.

3.Genevieve Marchena – Secretaria.

4.Alysha Croes – 2nd Secretaria.

5.Dennely Franken – Tesorero.

6.Obi Tromp – Covid Compliance Officer.

7.Genevedra Marchena – Food & Beverage Service Attendant.

Esaki lo ta e team tras di e proyecto Step It UP 2021 y sin lubida tur e boluntarionan cu tambe ta para na tras pa duna un man.

