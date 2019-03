Lansamento di plataforma digital di coleccion nacional

Biblioteca Nacional Aruba ta duna acceso na un parti di su coleccion nacional pa medio di un archivo digital. Esaki ta un plataforma digital cu ta ofrece acceso liber na studiante, bishitante en busca di informacion, investigadornan. Meta ta pa duna acceso na un y tur.

Na departamento Arubiana/Caribiana di Biblioteca Nacional Aruba a digitalisa diferente items interesante pa publico general por wak. Interesadonan por wak e coleccion for di cas mes, ta trata potret y documento, corant, revista, tesis y diferente otro publicacion cu ta forma parti di e coleccion nacional. Diahuebs 7 di maart ta lansa e coleccion aki oficial. Esaki ta tuma luga na departamento Arubiana-Caribiana, ubica na Bachstraat 5, Oranjestad. Riba programa tin tres orador cu lo papia riba temanan manera herencia documental, preserva informacion historico y cultural, digitalisacion duradero y acceso na informacion. Oradornan ta drs. Peter Scholing (Biblioteca Nacional Aruba), drs. Raymond Hernandez (Archivo Nacional Aruba) y sr. Renwick Heronimo MA (Fundacion Museo Arubano).

Cu e lansamento di e coleccion digital un parti di coleccion nacional documental y audiovisual di Aruba ta bira mas visibel pa mundo henter. Tambe di e manera aki ta lanta mas interes pa loke tur e coleccion tin di ofrece.

Un invitacion ta bay pa comunidad pa diahuebs 7 di maart 7:30pm den hardin di departamento Arubiana/Caribiana, Bachstraat 5, Oranjestad.

Pa pregunta of mas informacion por tuma contacto na 582-6924 of via email: [email protected]

Comments

comments