E aña aki Ferdinand Franca hunto cu Donicia Quant-Coco y Marlene Maduro a lanta un fundacion pa cuida y conserva nos herencia cultural. E nomber di e fundacion ta: ‘Salvaguardia e Herencia Cultural di Aruba’.

Cu e programa ‘Little Stars’ a bin constata cu hopi di nos muchanan di scol basico, no conoce nos canticanan tradicional mas. Tambe nos storianan y cuenta di hada manera ‘Roodkapje’, ‘Hansje en

Grietje’ y otro storianan cu nos generacion a lanta cu ne. E ta un lastima cu nos canticanan manera ‘Luna y Solo’, ‘Ban ban pasa un rondo’ y otro canticanan tradicional bay perdi pa semper.

P’esey a urgi pa lanta un fundacion cu e meta di fortifica nos herencia cultural bek, pa e parti di e cultura aki biba pa e siguiente generacionnan.

E fundacion aki tambe tin como meta pa prepara profesionalnan artistico p’asina nan por sigui inculca nos arte y cultura den e generacion nobo. Hopi di nos artistanan actual, profesionalnan riba e area di Arte ta yegando un edad cu nan no por sigui mas (adulto mayor), pues nos mester prepara profesionalnan hoben. P’esey e fundacion tin como tarea pa prepara e artistanan hoben, guia nan pa nan bay studia y sostene nan durante nan estudio profesional. Asina nan por bin bek y sigui engrandece nos Arte y Cultura, y preserva nos herencia cultural pa e futuro generacionnan. Lo habri un academia “ABC Performing Arts Aruba” cu lo prepara e mucha y hobennan riba diferente disciplina y laga nan participa den diferente obranan di teatro, canto, baile y musical. Tambe lo tin lesnan pa e adultonan p’asina nan tambe por aprecia e Arte.Tambe e fundacion tin como meta recupera, rescata y conserva algun custumber y tradicionnan. Mester traspasa e baile di cinta na nos mucha y hobennan pa nan por sigui cu e tradicion. Tambe recupera e baile di cuadria, un baile cu no ta wordo baila mas aki na Aruba. Y mas cu claro traspasa nos bailenan di Wals, Tumba, Danza y Mazurka tambe. Lo haci diferente investigacionnan, y un di nan ta e investigacion di bailenan di nos folklore. Esaki ya ta andando pa 2 aña caba hunto cu Samanta Westera Juppa di Club di Movimiento. Trece documentacionnan di nos Arte y Cultura p’asina nos por conserva esaki pa e futuro generacionnan.

E fundacion lo organisa un intercambio cultural na Aruba, asina por trece artistanan y profesionalnan hunto den e area di Arte y Cultura. Esaki ta pa nos inspira otro, comparti cu otro y forma un aliansa den e islanan den reino riba loke ta nos herencia cultural. Tambe lo prepara e artistanan hoben p’asina nan por bay duna lesnan di Arte den nos barionan y trece e Arte y Cultura mas cerca di nos generacion nobo.

Ademas di organisa eventonan artistico y cultural, e fundacion lo bin cu revista- y programanan pa television, cu informacion di nos Arte y Cultura. Pa enrikece nos educacion di Arte y Cultura na Aruba. Cu e fundacion aki nos ta spera di por salvaguardia tur loke nos tawatin, loke nos tin awor y mantene bibo pa e generacionnan cu ta bini.