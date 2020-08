Landsrecherche cu dos entrada hudicial relaciona cu caso Flaming

Dialuna mainta siguiendo cu e caso di Flamingo di ex minister Oduber, landsrecherche a bishita un cas den Caya Frere cu ta ex coordinadora di e minister, a drenta paden hunto cu RST y Hues Comisario, fiscal. Ta un señora hopi cerca di e ex minister kende lo tabata su secretaria. Despues di rato a bishita Bestuurskantoor pa bay na e ex oficina di e ex mandatario y busca mas documento.

E prome entrada hudicial tabata riba 24 Juni, unda a bishita e ex minister Oduber na unda e tabata kedando na Gold Coast despues a bay cune su cas na Pavia y a bishita algun negoshi cu lo ta rond di su persona. Mientras e caso ta keto bay bou investigacion y no por premira si por tin mas entrada hudicial.

