Siguiendo cu e caso di Flamingo cu ta bou investigacion unda ya algun detencion a cay y landsrecherche a interoga e sospechosnan aki. E.o ex coordinadora sr. Esser sigui pa Croes y e yiu homber J.Oduber. A realisa entrada hudicialnan tambe.

Siguiendo cu e investigacion debi na declaracion di e sospechosonan a bay over diamars mainta na detencion di e ex minister Otmar Oduber cu tabata encarga cu Infrastructura. Awor ta tuma luga e momentonan di interogacion relaciona cu e caso Flamingo unda recherchenan tin cu enfrenta cu e ex mandatario cu tabata encarga cu e cartera menciona pa sa kico e tin di haber y si el a participa of no a participa, den e asuntonan di tereno.

