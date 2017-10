Landamento sincronisa a celebra e ASU Olimpiada 2017

Diasabra ultimo, Arubaanse Zwembond seccion landamento sincronisa a organisa e ASU Synchronized Swimmng Figure Competition, celebrando asina e ASU Olimpiada 2017, esaki mas cu claro den Piscina Olimpico Savaneta. E competencia a consisti di solamente e parti tecnico tabata den e categoria U10 den cual tabata 2 atleta participante, den 12 and under tabata tin un total di 10 participante mientras den e categoria 13-15 anja tabata tin 5 participante. Pa loke ta e categoria Junior tabata tin 7 participante, y por ultimo den e senior tabata tin un participante so cu tabata Neftaly Albertsz. Mester bisa cu a base di e resultado nan di e testnan Tecnico(cu cada 4 anja ra cambia) lo forma e seleccionnan, y specialmente esnan cu lo landa Solo y Duet pa Aruba den exterior. E resultado final ta como lo siguiente den junior: 1. Abgail de Veer cu 65.734, 2. Kainah Croes cu 63.856 3. Anastasia van Daal cu 61.996 4. Meghan Tromp cu 61.187, Maryjane Wong cu 59.118, Zurienne Dabian cu 57.545 Sarah Silva cu 52.195

E deporte di landamento sincronisa ta sigui hasi un bon papel den exterior. E anja 2017 tabata uno bon pa e nos atletanan di synchro caminda a logra varios premionan grandi den nos region y continente. Den e weekend cu a pasa mes, e atletanan Kyra Hoevertsz y Shelby Kasse a logra medaya di Oro y Brons den e Open di Argentina na Buenso Aires.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e competencia di landamento sincronisa enconexion cu e ASU Olimpiada 2017.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.