Entrante 2 mei 2023 Departamento Recurso Humano (DRH) ta inicia un plataforma digital yama: ‘Land Aruba Academy’. E ta un plataforma completamente online unda cada empleado publico lo por haci mas cu 200 curso digital, “masterclasses”, webinar video’s y haya diferente articulo di conocemento completamente gratis. Lo por haci e cursonan aki unda cu ta y ki ora cu ta, pues 24/7 disponibel. E por via computer of te hasta riba tabel of smartphone.

Si un empleado publico ta desea pa eleva su mes den diferente curso por ehempel den Excel of den Hulandes of tecnicanan di combersacion, ta posibel. Of e trahado cu ta traha hopi den proyecto tin e posibilidad di sigui diferente curso den ramo di projectmanagement. Otro ehempel ta: desaroya bo talento, comunicacion, duna guia, salud, skirbi y siña lenguahe, siguridad, y tene un reunion efectivo. E plataforma ta free pa trahador publico pa desaroya su mes (no ta gebonden na bevordering of gratificatie).

E plataforma Land Aruba Academy ta hopi eficiente pa traha cu ne, e duracion di e curso nan ta varia den tempo cual ta pone cu e ta atractivo pa sigui un curso y mas.

Registracion pa e plataforma pa empleado publico ta wordo haci via di dienstnan.

E empleado publico cu ta wordo registra door di su dienst, lo haya e-mail cu informacion con pa tin acceso y uza e plataforma.

DRH ta organisando y ta duna demostracion di e plataforma digital ‘Avansa’ riba peticion di cada departamento di gobierno.

Bo desaroyo ta den bo man…BAN AVANSA!!!