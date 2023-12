Algun famia for di Venezuela ta mandando e mensahe pa Aruba cu nan tin famia cu a sali cu lancha for di costa di Piedras Negras, e suma extra oficial ta papia 26 persona abordo den nan tin hoben.

Extra oficial ta bisa cu nan a sali diasabra anochi pero no a tende nada di nan si nan a yega Aruba diadomingo marduga. A pasa algun dia caba sin resultado. Medianan di comunicacion na Venezuela e.o Cactus 24 ta confirma cu nan tin informacion for di peninsula a informa cu diasabra y diadomingo tin lanchanan a sali fo’i Venezuela direccion Aruba.

Extra oficial for di Venezuela medianan di comunicacion ta informa cu diasabra a sali por lo menos tres lancha, di Hato, Santa Rita y otro luganan cerca den nan Piedras Negras.

Otro tres lancha a sali diadomingo for di Tumatey pero debi na mal tempo dos a regresa y un a sigui bay y ta esun cu a bolter pariba di Aruba.