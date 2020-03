Kustwacht y Polis maritimo diaranson durante dia tabata basta activo ya for di trempan pa tipnan relaciona cu algun lancha lo a sali for di Venezuela direccion e islanan Aruba y of Curacao, den oranan di diaranson marduga. Un di e lanchanan a sali for di Venezuela den awanan di Paraguana pa Aruba cu por lo menos 19 persona pero esaki a confronta problema y a zink. Te ainda no a haya tende nada di e curpanan, tin un buskeda grandi den awanan teritorial di Venezuela.

Cortesia: Notifalcon.

Comments

comments