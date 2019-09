Lamentablemente e ser humano tin miedo di enfrenta realidad ora ta toca malesa

Ta conoci cu serca e hende homber tin temor pa haci test di prostaat y mientrastanto por a compronde cu e test aki no ta wordo haci na e forma tradicional mes. Pues con e ta wordo haci awo? Riba esaki Sra. Lilly Prince di Koningin Wilhelmina Fonds a bisa cu esaki ta wordo haci awo via di sanger, pero den mesun rosea a bisa cu e no ta un temor serca hende homber so sino serca e hende muhe tambe. Pasobra ora mira cierto casonan serca e hende muhe, bo ta haci e pregunta ta con a laga e situacion bai te asina leu. “Anto esey ta hacibo dolor. Sinta aki mi por bisabo kico ta e dolornan aki, anto esey nos kier evita, pero tin hopi hende cu antes tabata kita e canal ora ta pasa programanan di informacion riba e materia aki, pasobra mester bai wak novela”, asina Sra. Lilly Prince a declara. Dus den poco palabra e ser humano tin miedo di confronta e realidad, pero miho bo confronta e realidad aworaki pa despues no mester lamenta. Pasobra tin mama cu mester draai cara wak un jiu cu e tin cu bai laga chikito, y esey ta sufrimento mas grandi ainda. Un tata cu a cabi mira su juinan cabi studia, tur esakinan ta sufrimento. Tur esakinan nos mester evita, tabata palabranan di Sra. Lilly Prince, presidente di Wilhelmina Kankerfonds Aruba.

