Lady Tigers ta laga Jaguars den tereno pa titula CAMPEON 2017

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua diadomingo atardi riba veldnan na Pos Chiquito. Den un wega dramatico e ekipo di Aruba Bank Lady Tigers ta laga Jaguars Vitamin Water den tereno pa reclama e titulo di Campeon 2017. Un serie cu a desaroya hopi cera unda ambos ekipo no kier a baha cabes bayendo 5 wega completo. Den e wega decisivo diadomingo atardi Aruba Bank ta tuma bentaha 1-0. Wega ta keda cera unda den 6 inning Jaguars ta logra empata e wega 5-5. Den bom di 7 inning sinembargo riba un pisa y core tras di shortstop Meraly Kootes ta slide na home anotando e careda di victoria ganando e wega 6-5. Un wega yena cu hopi emocion unda ambos ekipo a faha otro te final. Box score Aruba Bank 6 careda, 7 hit, 4 eror. Jaguars 5 careda, 6 hit, 2 eror. Rudlyn Ras kende e mesun mainta no tabata por a domina e bateria di jaguars a bin ful diferente atardi comandando e wega lansando 7 entrada pa pone e titulo riba su nomber reclamando alabes e premio di MVP. Kathleen Emerenciana por mira atras riba un tremendo wega ricibiendo relevo di Melissah Daniel kende a resulta pitcher perdedor. Miho batiadonan pa Aruba Bank ta Nikkaela Jacobs 3-2, Jennifer Chirino 4-2, Rudlyn Ras 2-1. Jennifer Chirino alabes a reclama e premio di Champion Batter di henter campeonato cu un averahe di 625. Pa Jaguars a destaca na plato Jenysella Tromp di 3-2. Riangela Flanegin ta logra e titulo di champion homerun cu 2 cuadrangular. Aruba Bank lady Tigers campeon mientras Jaguars Vitamin Water sub campeon 2017. Un bunita serie por cierto. Pabien sigur na e deporte di softball cu a sobresali brindando nos atletanan e oportunidad di competi.