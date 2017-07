Ladronnan ta bay cu tas cu placa for di camber

Central di Polis ta haya un melding di un caso di kiebro den Figaroastraat. Na nan yegada nan a ta encontra e doño P.P. kende ta doño di un compania di watersport. El a declara cu e dia anterior, pa bandai 7 or y 30 di anochi, e tabata contando placa, pero e no a keda cla cu esaki. P’esey el a pone e placanan den varios tas y a sconde nan. El a bandona e camber y a cera e porta na yabi. El a laga tur cos atras na ordo.

Un dia despues pa mas o menos 5 or y 50 di mainta, e ta pasa banda di su cas y e ta ripara cu porta di su camber no tabata cera y cu desconocinan a drenta den su camber. Tambe el a wak cu nan a bay cu varios tas cu placa. P. a declara cu desconocinan a bay cu mas o menos 5 tas cu placa. Ta trata aki di un rugtas preto cu diseño cora cu blanco, un tas blauw di compras y un tas chikito di “Little Switzerland”. Den e tasnan tin minimo 3 mil dollar y maximo 16 mil dollar. P. no tin idea di cuanto placa e anti socialnan por a bay cun’e. El a entrega denuncia.