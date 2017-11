Ladronnan ta bay cu Light Tower di DOW

Pa tur siguridad den trafico, DOW ta laga pone luz pa preveni accident den trafico ora cu ta cera un caminda publico. Den e caso aki, e caminda pa noord di e rotonde di Mahuma ta cera pa un periodo te ora cu DOW caba di traha e Brug riba e ventweg.

Personal di DOW a constata cu diamars siman pasa, 7 di november 2017, pa mas o menos 6:40’or di mainta, na e crusada di Mahuma (pa noord di e rotonde nobo), cu e Light Tower cu e nr.

LT-02 aki no tawat’ey mas. Desconoci a bay cun’e, of miho dicho nan a hort’e for di e sitio.

Nos di DOW ta desea di haya ayudo for di Pueblo di Aruba. Si tin hende cu por a wak e Light Tower LT-02, color geel, cu nan a transporta patras di un auto of pickup entre 1:30’or diamars marduga, dia 7 di november 2017 te 6:30’or di mainta di e mes un diamars, dia 7 di november 2017.

Si tin hende cu por a wak cualkier movecion straño of a wak algo cu por yuda, ta pidi pa

yama polis tiplijn 11141, of DOW Cel.nr. +297 594 9362.

Pa tur siguransa, boso nomber y number ta keda confidencial. Lo no menciona ni number ni number di e persona.

Nos tin persona cu a wak e Light Tower LT-02 aki pa 1:30’or di marduga ainda para na e sitio menciona, ta p’esey nos ta pidiendo boso ayudo for di e ora ey.

E sitio/ luga unda di unda a hort’e por mir’e riba e potret aki bou y tambe por wak e potret di e LT-02 cu a nan a horta for di e sitio.

Masha danki di antemano pa boso cooperacion