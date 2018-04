Ladronnan di tire di auto a keda deteni basta lihe pa Polisnan di Playa

Diamars marduga un persona atento a tuma nota di movecionnan straño den Bontemantelstraat cu e crusada di Emmastraat di persona ta kita un tire di auto y a informa polis di biaha. Patruya di Oranjestad ta yega di biaha y topa cu un hyundai getz. Di biaha a core nan tras y ya cu nan kier a huy ora a mira polis y asina e oficialnan a logra para e auto na Driemasterstraat maske cu nan kier a huy tambe ora a keda para pero no a logra. Asina a bay over na detene ambos cabayero y mandanan vloer pa no logra huy. Den e auto a haya e tire di auto di un toyota corolla. E auto a keda tuma den beslag pa investigacion y e sospechosonan conocido di husticia hiba warda.

