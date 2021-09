Ladron a laga habitante di 65 aña sin boter di gas

Awe mainta trempan señora Josefina de Villar di Caya Butushi 80 a lanta pa traha su deseyuno pero den bashi. Tabata alrededor di 10’or di mainta cu el a tuma nota cu su boter di gas ta “no where to be found”, e habitante ta sospecha cu a horta e boter ayera den oranan di anochi.



Ken a horta e boter y pakico a hort’e ta desconoci. Un cos ta sigur, a laga e señora sin desayuno awe mainta. Locual ta straño ta cu, prome cu e habitante a bay drumi, e boter tabata t’ey ainda, pa awe mainta ya el a haya pia. No a ked’e nada otro pa bati alarma na polis. E agentenan a bisa señora Josefina de Villar, cu nan lo atende cu e caso aki, lo traha un rapport relaciona cu e caso di ladronicia aki den Mabon.

Ta prome biaha e señora aki ta bira victima di ladronicia, sinembargo ta trata di un hende di edad caba, e señora tin 65 aña di edad. Na final e victima a laga un mensahe cla pa e ladronnan: “Stop di haci cos di sinberguensa pasobra e ta un abuso!”

Comments

comments