Lacle onderinspecteur a sigui tur cos via di radio, nos tin bon polis pa sirbi e pais aki cu hopi dedicacion

Sr Lacle onderinspecteur cu ta chef van dienst di warda di San Nicolas e aña aki Augustus lo cumpli 30 aña den servicio como Polis y e tin e hoben Hoen den su grupo y e ta dinamico y hopi talento y un prospecto cu e lo ta un bon polis Sr Lacle a menciona. Un bon polis den bisa cu e ta bon disciplina, yega trabou na ora y cumpli loke ta wordo expect di dje como un polis.

Sr Lacle a papia dia di e sucedido e tabata na warda y a sigui tur cos via di portofoon, y prome cu a subi den auto pa bay na e sitio ya e patruya commandant Henriquez y Hoen ya nan mes a tuma decision y Hoen a bula na awa y el a contami cu el a haya un di e muchanan na awa cu ta trata di yuda pa trek e kayak. E meneer Croes cu ta un leider di Scouting tambe mi kier a dune un reconocimento asina Lacle a menciona pasobra e ta esun cu a bula prome y ora a mira algun grupo di su scouting a bay ariba y otro no por a yega. Patrick a bula y haci tur lo maximo trecenan mas paden y danki dios cu e patruya a yega na ora y cu por a yuda Patrick y Hoen a tuma e encargo. Esaki ta algo di spera di nos como polis, ami tin mi edad caba e muchanan jong aki ta mi cara y spier y wowonan riba caya. Mi ta un manera un tata figura pa nan, mi preocupacion ta pa nan.

Casi 30 aña Polis

A puntra Sr Lacle ya cu e ta bay haci 30 aña kico tur el a experencia, casonan aki a yega di pasa den pasado, algun aña atras tambe patruya di Playa a bula awa pa un señora cu tabata pega den rooi cu auto y polisnan a riesga nan bida pa yuda un mama y yiu, esakinan ta sosode na momentonan di calamidad, accidente, persona cu kier comete suicidio unda tin colegananan a yega na corta cabuya scapa bida di hende y esaki ta sosode y ta parti di nos trabou y esakinan ta haci nos contento. Antes ora mi tabata jong tabata haci esakinan y awor cu mi ta chef van dienst mi trabou ta pa guia e jongnan y pueblo por ta sigur y ami ta mira cu hopi di e polisnan jong cu tin huramenta nos tin bon polis pa sirbi e pais aki cu hopi dedicacion, amor y nan no a huramenta pornada a kies pa e trabou aki y nos como e grandinan ta stimulanan pa haci e trabou.

Un hoben cu kier bira Polis

Na final a laga e palabranan pa sr Lacle cu tin hopi aña como polis y kico ta su mensahe pa e hoben cu kier bira polis mayan, Sr Lacle a menciona e hoben mester sinta pensa si di berdad e stima e trabou aki cu bo kier of no bo ta stime, si e hoben aki sa cu den futuro e ta bay tin un famia e sa cu e tin bay sacrifica hopi tempo cu su famia, dianan di fiesta largo, carnaval, manera e pandemia aki bo ta mira e berdadero amor di un polis ta sali afo, e dedicacion cu nos stima e trabou aki. E ta conta pa tur otro hende cu ta haci e ramo pa brinda servicio, bo mester tin un vocacion, amor y si bo no tin e amor y no tin aprecio pa e trabou no solicia p’e asina sr Lacle a finalisa.

