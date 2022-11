Durante luna di November mihor conoci como ‘Movember ‘ , mayoria hende homber rond mundo ta laga nan mustashi crece como muestra di solidaridad pa cu e topico di cancer di prostaat, cancer testicular, y salud mental/ suicidio entre hende homber.

E aña aki Laboratorio Medlab lo enfoca specificamente ariba cancer di prostaat mirando cu e laboratorio ta ofrece test di sanger cual ta midi e nivel di PSA den e curpa pa un diagnostic oportuno.

Mester remarca cu cancer di prostaat ta algo cu por wordo trata, pero e lo tin cu wordo diagnostica na tempo.

Segun estadistica colecta pa Fundacion Contra Cancer di Prostaat, abase di datos ricibi for di hospital, por a indentifica cu desde 2017 te cu september 2022 tin un average di 107 caso pa aña.

Ta recomendabel pa cuminsa chekeo contra cancer di prostaat si bo persona tin 50 aña bai ariba, of si bo tin 40 aña y cancer di prostaat ta bin dilanti den historia di bo famia. Cumpli cu e test di sanger PSA como metodo preventivo di bo propio salud.

E test di sanger PSA ta disponibel na tur prikpost di Laboratorio Medlab pa solamente AWG. 46,50 of por trece un aanvraagformulier di bo dokter di cas cubri pa AZV y ricibi resultado den 24 ora. Bishita www.lab.aw y busca e prikpost mas serca di bo.

No ta rekeri pa ta na ayuna pa por cumpli cu e test di sanger di PSA. Pa mas informacion por tuma contacto cu Laboratorio Medlab na 5861600, WhatsApp 5975544, of [email protected]

Un danki special ta bai na Fundacion Contra Cancer di Prosaat cu ta yuda na kibra e taboe/miedo cu ta rondona e topico, specialmente ora ta yega pa test y busca ayudo pa tur malesa relata cu e prostaat y cancer di prostaat.