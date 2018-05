Laboratiorio di Hospital a celebra siman di laboratorio

Siman pasa Lab HOH a celebra Medical Laboratory Professional Week. E aña aki mundialmente ta celebra esaki entre 22 cu 28 di april. En conexion cu esaki ta duna aprecio na e trabao cu e profesionalnan di laboratorio ta haci. Lab HOH kier enfatisa e importancia di e trabou cu e analistanan, laborant y tur cu ta traha den laboratorio ta haci y p’esey kier informa comunidad y pashentnan tocante e balor di nan trabou.

E trabou di analista na Lab ta encera cu nan ta analisa sanger, orina, af etc. y esaki ta yuda e dokternan pa asina por diagnostica pa asina percura pa duna e pashent un bon tratamento pero tambe e ta pa prevencion di enfermedad.

Sra. Cyrielle Laclé-Diaz, analista di Lab HOH, a duna di conoce cu via e testnan di laboratorio e dokternan por sigui e desaroyo di tratamento medico. Loke cu nan ta haci den laboratorio ta confirma e diagnose a base di loke dokter ta pensa cu e pashent tin. Tambe asina aki, dokternan ta mira cu loke nan ta dunando, esta cierto remedinan, ta bayendo bon. Aparte di esey den laboratorio nan ta analisa e biopnan, unda ta mira si esaki ta maligno of benigno.

Lab HOH tin un orario specifico pa brinda servicio pa publico pero nunca ta cera. Nan ta traha 24 ora y 7 dia pa siman pa asina aki e pashent na Hospital por haya un miho diagnostico y un miho continuacion di su tratamento medico.

Sra. Laclé-Diaz ta conta cu a plania diferente actividad p’e personal di laboratorio durante e siman aki. Dialuna e personal di laboratorio a duna e pashentnan un treat extra, unda cu nan por a haya un muffin, cupcake y buscuchi. Tur esaki cu un gradicimento y alabes conscientisa riba e siman importante di Lab HOH. E celebracion a continua diamars atardi cu un hersengymnastiek pa e trahadonan. Parti mainta a tene un chekeo di glucose y colesterol pa ful e personal di Hospital. E acogida tabata basta grandi unda cu 141 colega di Hospital a acudi y nan reaccion tabata hopi great.

Otro actividadnan entre otro tabata e wega tan conoci “mens erger je niet” y diaranson y diahuebs a sigui cu e celebracion di siman di laboratorio na nan localidad di Microbiologia na Sasaki. “E fastioso na trabou ta cu bo no ta haya chens pa comunica of pasa pret hunto, paso nos ta druk cu e trabou diario. P’esey nos a organisa e actividadnan aki pa pasa pret hunto y di biaha tin un tiki teambuilding”, asina Cyrielle a duna di conoce. E siman di laboratorio a termina diasabra cu un “Car Rally Scavenger Hunt” unico y interactivo. El a gradici su coleganan p’e trabou duro cu nan ta haci, pasobra sin nan, e laboratorio no por brinda e servicio necesario pa e pashent. Tambe el a gradici tur pashent pa nan sosten y confiansa den nan.

Pabien na tur profesionalnan den laboratorio cu nan “Medical Laboratory Professional Week”!

