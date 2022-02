Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba (FSLMA) operador di LabHOH a tuma nota recientemente di un articulo cu siman pasa a ser publica den medionan di comunicacion. Un articulo referente partida di un contratista di LabHOH. E articulo aki ta contene algun insinuacion encuanto e maneho di test di LabHOH, compra di producto pa LabHOH y algun otro remarce tocante LabHOH cu e intento pa sembra duda. E articulo aki sigur a haya atencion di Hunta di Directiva y tambe Hunta di Supervision di LabHOH. Na e momento aki lamentablemente nos no por y lo no reacciona riba e contenido mirando cu pa algun luna investigacion lo ta andando pa loke ta e compra, productonan cu tin den “stock” y facturacion di testnan. Pa garantisa y alabes keda operacional LabHOH a contrata temporalmente un microbiologo como reemplasante. Aunke cu desde aña pasa tin un vacatura habri pa un fulltime microbiologo lamentalemente no a logra yena esaki ainda.

Pe motibo aki LabHOH ta trahando cu un hospital na Hulanda pa un provision sostenibel di microbiologonan cu registracion di BIG tanten cu e vacatura no logra wordo yena. Loke si LabHOH por garantisa ta cu no tin ningun motibo pa duda den integridad di e resultadonan di lab. Nos ta conta riba un team fuerte y capacita cu durante e periodo di Covid a traha duro, bou di presion enorme y a eherce un tremendo trabou cu ta di aplaudi na comunidad di Aruba y e bishitantenan di nos isla. E integridad di nos organisacionnan ta di sumo importancia pa nos. Nos ta pidi cualkier persona cu tin conocemento of tuma nota di cualkier iregularidad, of cu tin cualkier sospecho (pues no solamente loke ta trata e topico aki), pa notifica esaki semper y inmediatamente na Hunta di Directiva, Hunta di Supervision of cerca un di e personanan di confiansa apunta den cas. Solamente di e manera aki nos por actua of reacciona di forma apropia y responde na ora riba desaroyonan dentro of pafo di e organisacion. Esaki no solamente ta den interes di e organisacion paso salud di cada persona y nan siguridad ta nos prioridad.

Comments

comments