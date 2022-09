Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) su enfoke ta pa pone den “spotlight” coleganan cu di un forma of otro ta destaca y ta un ehempel pa otro. Pa luna di juli 2022 e empleado di luna a resulta den persona di Subrina Arjundayal, administratief medewerker na Pre-analyse LabHOH. Coleganan hunto cu famia y team di maneho a ward’e drenta un ‘supuesto’ meeting di trabou y aki ta unda ela haya e sorpresa grandi cu a laga Subrina hopi emocional y sin palabra.

Gregory Croeze, director financiero di HOH a comenta cu Hospital ta hopi contento cu loke Subrina ta trece riba mesa y tambe tur loke e ta haci p’e laboratorio y su clientenan. Su coleganan a nomin’e cual ta haci’e mas special ainda y ta mi’re alabes como un persona cu ta bay e ‘extra mile’ p’e laboratorio y tambe pa Hospital mes. Semper e ta prome para den rij pa aporta den cualkier proyecto andando.

Croeze a bisa por ultimo cu e ta desea pa Subrina ta hopi aña mas cu nan y cu pa luna di juli, Subrina te empleado cu mas a sobresali. “Nos ta spera mas coleganan por sigui ehempel di dje.”

Subrina Arjundayal ta traha pa mas cu dies aña caba na LabHOH como prikmedewerker y actualmente e ta haci monsterontvangst na pre-analyse tambe y alabes e ta un functioneel beheerder di e proyecto nobo cu ta carga e nomber GLIMS. Coleganan cada bes ta bay cerca dje pa ayudo cu e sistema nobo y e no ta duda di asisti y keda mas largo si mester pa sigura cu tur cos ta cana bon pasobra “Subrina semper sa tur cos”. Un colega profesional cu ta busca solucion y ta papia cu management si algo ta strob’e pa no causa molester sin mas. Un persona integro y confiabel cu por conta riba dje. Subrina ta ricibi di specialistanan tambe bunita feedback tocante su trabou.

“E ta un empleado fantastico. No sa meld ziek, semper e t’ey, semper e ta cla pa yuda tur colega y pues e ta realmente un balor agrega pa LabHOH,” ta loke teamleider Saskia Ramharakh a agrega.

Un colega hopi involucra, dedica, comprensivo, ta bin cu ideanan y ta gusta su trabou. Hospital completo ta felicita nan colega ehemplar cu e bunita reconocimento aki. Pabien Subrina!