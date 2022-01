Recientemente LabHOH Aruba a duna St. Eustatius asistencia den forma di material y aparato pa test PCR. E departamento di microbiologia di LabHOH ta acredita cu e standardisacion di ISO 15189 garantisando asina calidad y experticio. Naturalmente LabHOH no a duda den brinda sosten unda cu por y asina Aruba a yuda e departamento di Salud Publico (OG) na St. Eustatius. Un aparato di marca y modelo Abbott ID NOW a wordo fia pa por haci e Rapid NAAT test cu ta duna resultado den 20 minuut. LabHOH a kita e aparato aki temporalmente for di airport na Aruba pa asina por brinda nos islanan ruman asistencia den esaki.

Ademas a manda algun “cartridges” pa por realisa e testnan y a yuda negosha cu diferente contactnan pa asina e departamento di OG por a ricibi masknan N95 riba termino corto. Adicionalmente a manda un empleado pa comparti conocemento specifico y brinda asistencia unda cu por. Bunita pa informa ta di e yudansa aki, awo tambe na su turno e departamento di OG di Sint Eustatius ta dunando sosten na isla ruman Saba. Un efecto domino: comparti cu otro pa yuda otro den e tempo dificil aki cu tin ful mundo den su gara. LabHOH kier recorda tur hende pa sigui reglanan di Covid-19 y aplica e medidanan di higiena. Let’s keep on staying safe!

Comments

comments