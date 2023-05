Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta anuncia na e pueblo di Aruba cu La Vista restaurant, conoci pa su “Sunday Brunch” y “Breakfast Buffet” ta dispidi oficialmente ariba Dialuna, 5 di Juni, 2023. Pa motibo cu lo renoba e restaurant por completo, incluyendo cambiando e concepto y menu pa uno nobo.

Cu hopi orguyo di por a brinda na añanan di servicio na nos localnan y huespednan, e team y lidernan di La Vista y Aruba Marriott Resort ta duna un gradicimento cu un tremendo “Hasta La Vista Brunch” pa asina dispidi di La Vista cu su ultimo evento.

Diadomingo, 4 di Juni, 2023 for di 11:00AM te cu 2:00PM, “Hasta La Vista Brunch” lo tuma lugar, ofreciendo e faboritonan manera omelet station, pancakes & waffles, raw bar, carving station, pizza & pasta, dessert station y mucho mas pa asina conmemora e dia special aki. Nos ta apoya tur hende pa haci nan reservacion na tempo y yama nos na 520-6312. E brunch aki lo ta $59 pa persona y ta inclui “bottomless mimosa”, special riba cocktail, DJ, y cuanto cu bo kier y por come!

Durante e temporada di dispidida aki, Aruba Marriott Resort kier recorda un y tur di nos restaurantnan manera Atardi, situa ariba beach, cu ta ofrece dinner tur anochi di 6:00PM – 10:00PM, perfecto pa un “date night” of cualkier celebracion. Starbucks, situa den nos lobby, habri tur dia di 6:00AM – 2:00AM cu un surtido di koffie, te, pan, pastry, y bolo. Ruth’s Chris Steak House, ta habri tur dia di 5:00PM – 10:30PM ofreciendo dinner, steak, y un experencia inolvidabel! Tambe nos tin The Lobby, ofreciendo sushi y “finger foods” manera flatbreads y chicken wings, habri tur dia di 12:00PM – 11:00PM. Durante henter luna di Juni, The Lobby lo ofrece 25% di descuento pa tur local cu presenta nan ID local.

Mientras cu Aruba ta en espera di kico ta na caminda pa remplasa La Vista, Aruba Marriott y su asociadonan ta contento di por conta cu un concepto nobo, introduciendo un experencia culinario Mediteraneo. E restaurant bou di nomber di “Mercát” lo ofrece breakfast, lunch, y dinner, y tambe lo tin su “breakfast buffet” y “Sunday brunch” cu ja tabata conosi durante e temporada di La Vista. Nos ta den gran espera di loke ta na caminda y ja caba orguyoso di por comparti cu Aruba y su huespednan den September 2023 segun Mercát ta habri su portanan.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Marriott’s Aruba Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Marriott’s Aruba Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.