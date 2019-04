La Linda te dia di awe no a cumpli cu leynan

Trahadonan di La Linda no a gusta algun declaracion cu a sali den media contra di nan y asina a aserca nan abogado. Sr Figaroa durante conferencia a trece e banda di e trahadonan dilanti, unda den e declaracion cu a sali e persona ta crea inprencion di un of otro forma cu e trahadonan lo tin e culpa di locual ta pasando cu la linda. Di un of otro forma cu e trahadonan aki a opta pa busca un abogado pa defende nan derecho como trahado y un of otro forma esei lo ta negativo pa nan mes y negativo pa la linda. Sr Figaroa a bisa cu na momento cu un trahado ta busca su derecho esei ta su liberdad y e tin derecho riba dje y no solamente abase di nos leynan pero tratadonan internacional cu Aruba ta participa na dje.

Tambe tin treci dilanti cu e trahadonan ta stroba e proceso of ta purbando pa manda La Linda bancarota, un cos cu e trahadonan tabata tin for di un inicio te awor aki cu la Linda ta pasenshi, pasobra tin un grupo di 35 persona y ningun di nan no a cobra nan salario di Januari y awor cu nos ta na April no a ricibi ningun cen pa luna di Maart. Danki na e intervencion di parti e administrador kende den e declaracion ta wordo masha critica pero ta danki na dje nos a logra negosha pa sikiera e luna di Februari e salarionan a wordo paga. Abogado a duna di conoce cu imagina un persona sinta na cas sin haya salario con bo kier pa e paga su gastonan, y awor ta wordo haci cu ta La Linda ta victima di e situacion aki mientras cu bo tin un grupo di trahado cu ta nan ta esun cu ta sufriendo door di accion di La Linda.

La Linda no por bin bisa cu ta fin di aña e la pensa di lo bay stop su operacion, si La Linda tabata tin pensa di stop su operacion entrante 31 December, e ora ey e mester a zorg cu e mes un leynan cu nan a bay coba den e buki di ley, wak cu ley ta prescribi cierto proceduranan cu bo tin tene na cuenta na momento cu sea bo ta bay stop di opera bo negoshi, y cu lo kier haci e personal mas chikito tin proceduranan pa cana. Bo no por yega bisa un hende un dia pa otro cu bay cas, bo no tin derecho ni placa. Tin leynan cu mester cumpli cune y La Linda no a cumpli cu e leynan te di di awe.

La Linda a dicidi di lo stop operacionan y lo manda trahadonan cas y no a tene na cuenta cu e trahadonan aki no a scoge pa esei y cu nan ta keda cu derecho di sigui cobra nan salario y tur nan añanan di servicio y ta keda den servicio. Tur e trahadonan keto bay te dia di awe ta den servicio, y cu La Linda ta pagando malo of no ta pagando, pero e trahadonan tin derecho riba tur e pagonan aki.

Sr Figaroa a bisa cu for di basta tempo a logra sinta bek cu un abogado mas recien cu ta representa La Linda y basicamente a informe cu a haci proposicion y no a ricibi ningun contesta riba esaki.

