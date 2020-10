La Linda su futuro ta den man di hues

Ayera empleadonan di corte tabata spera un decision final den e caso di bancarota di La Linda. Ta asina cu hues a dicta ayera si lo tabata ultimo dia pa duna vonnis pa bay bancarota of no, pero director di La Linda tin hopi propiedad pa bende y no ta den 1,2,3 e kier pidi bancarota.

Aworakinan tin 7 trahador trahando cu La Linda, nan no kier bay cas y nan no kier laga La Linda.

Pasobra ta asina cu den pasado tabata tin un executor cu a viola un ley di un testament cu a tuma beslag di tur cos di e director di La Linda. Aworaki tin e situacion cu kier hasta tuma su cas den beslag. Empleadonan di La Linda no ta contento mirando cu ta parce tin un problema entre herederonan y un grupo cu kier declara La Linda bancarota mientras otronan no.

Empleadonan a declara cu La Linda no por bay e direccion aki y nan por sigui cu nan trabaonan mas ainda awor cu nos ta den tempo di crisis.

Tin un curator pero e empleadonan no ta mira cu tin placa den circulacion pa nan tambe haya nan pago. Awor ta parce cu tur cos ta keda den man di bewindvoerder. Empleadonan ta remarka cu aki na Aruba nos tin un conflicto di interes dus mayoria abogadonan tur ta traha cu otro y tuma parti pa otro. “Si na prome instante no a gaña La Linda kico ta bay pasa, anto e ora akinan tur e problemanan akinan no lo a Sali”, sra. Omaira Britten cu ta representa e grupo di La Linda a bisa ayera pafo dilanti corte.

Nos economia ta cayendo y asina mes kier cera un negoshi cu tin añas ta progresa, tanto hende puntrando ki dia La Linda ta habri. Empleadonan no ta compronde pa kico tanto discriminacion akinan na Aruba y pa kico tanto inhusticia. E siguiente paso ta pa sinta mira si di berdad tin suficiente placa pa La Linda sigui draai awor ta hues tin cu bay dicidi.

Casi tur hendenan di La Linda ta hende grandi, nan ta hende cu gusta traha y no tin gana di sinta na cas haci nada pasobra pension so no ta yega nan. Casi cuater aña caba e caso aki ta andando, y awo e caso aki ta bayendo Hulanda, anto e vonnis di Hulanda lo bini den luna di Februari 2021. La Linda a entrega un proposicion pa paga esnan cu nan debe y a base di esaki Hues a dicidi cu tur hende of instancia cu ta bisa La Linda debe nan, lo tin cu entrega nan documentonan na e curator prome cu 5 di november. Riba 11 di December lo tin un reunion pa vota con ta bay realisa pagonan.

