La Cabana Beach Resort cu Lunch pa finalisa tercer kwartal

Coleganan y miembronan di maneho a reuni na final di e tercer kwartal pa reparti Premio, reconociendo e ganadornan di Associate of the Month pa Juli, Augustus y September, y e Supervisor como tambe Team of the Third Quarter 2019.

Durante e celebracion a reconoce tambe e coleganan fiel cu a celebra nan lustro di 5, 10, 15, 20 y 25 aña di servicio na e hotel, durante e mesun periodo.

E premionan a tuma lugar durante e campaña anual “100+ Days of Hospitality”, diseña pa refresca e compromiso di e team pa presta servicio excepcional, y un promesa sincero pa crea Vakantienan Memorabel pa tur guest di e resort.

E nominadonan pa Juli a inclui Dean Sandikrama, Kirk Lovelace y Lidnery Cruz. Brian Hassel a ricibi e honor di Associate of the Month pa Juli. Nominadonan pa luna di Augustus a inclui Adilio Diaz y Linda Mitchell. Kevin Kock a keda elegi como Associate of the Month pa e luna ey.

Pa e tercer luna di e kwartal, September, Nelly Meza y Seferina Werleman tawata nomina y Catherine Martinez a keda honra cu e reconocemento mas halto como ganadora di e premio pa luna di September.

Nominadonan pa Supervisor of the 3rd Quarter tawata Michael DaCosta y Roselyn Tabayan. E premio a keda den man di Enmanuel Antonio cu a ricibi e premio cu hopi orguyo.

Finalmente, e hotel a reconoce e nominadonan pa Team of the 3rd Quarter, for di nominadonan Accounting Team, Loss Prevention Team, Bell Staff Team y Activities Team, e team di Activities a keda nombra como Team of the Third Quarter.

Palabra di pabien ta bai na tur e nominadonan y e ganadornan pa ofrece servicio superior durante e tercer kwartal di 2019, y un elogio na tur esnan cu ta haci esfuerso diariamente pa crea vakantienan inolvidabel pa cada guest cu nan trabou, dedicacion y pasion.

Comments

comments