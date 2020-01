Uniform nobo di Good 2 Be Actice a keda introduci

E uniform nobo di nos team Good 2 Be Active a wordo introduci y den un momento di alegria esaki a wordo estrena pa nos miembronan na Boca Catalina, sigui pa un bunita sunset photoshooting.

Good 2 Be Active a crece cu anjanan y ta un team di trece concientisacion. E la wordo funda pa coach Fernando de Graf na aña 2009 cu ta un persona cu ta biba cu Diabetis tipo 2, cu por conta di su propio experiencia e influencia positivo di actividad fisico riba su salud y e kier hunto cu su team concientisa nos comunidad di Aruba tocante e importancia di movecion pa nos salud.

Good 2 Be Active ta duna e ehempel di mantene un bida activo consistente, dunando tambe guia y oportunidad pa tur esnan cu seriamente kier forma parti di e team hibando e mensahe y hasiendo deportenan manera landamento, ciclismo, canamento y esun mas popular cual e ta conoci pe cu ta corremento.

Cu orguyo nos ta participa cu e biaha aki a traha conhuntamente cu I Am Aruba treciendo un otro proposito mas di concientisacion. Pa esunan cu porta no conoce, I Am Aruba ta un fundacion cu recientemente a wordo funda na 2019 como fundacion pero ya ta existi pa algun añanan caba. I Am Aruba tambe kier trece concientisacion, pa nos juda e comunidad di personanan cu problema di oido. E fundacion aki a wordo funda pa Sandrich Bislik, cu tambe mescos cu Fernando, pa motibo di su propio experiencia, den su caso como un persona cu problema di oido, a funda I Am Aruba. E ta conta con e la wordo juda y guia door di FEPO y jega pa ta e persona exitoso cu e ta awor.

Su curason ta agradecido y e kier duna back na FEPO cu ta un fundacion casi lubida pero di suma importancia. Si bo kier hasi cambio den bo estilo di bida y hiba e mensahe hunto cu nos join Good 2 Be Active y si bo kier aporta na FEPO pa e por sigui juda hopi otro personan pa sigui bai dilanti, por cumpra T-Shirt y Pechinan di I Am Aruba y aporta na e bon causa aki ( check out nan Facebook page).

Si bo wak un grupo grandi cu e color Royal Blue moviendo riba caminda, ta nos mes Good 2 Be Active y I Am Aruba

