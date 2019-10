L.O.L suprise y nan amigonan lo ta den cas di cultura cu tremendo show pa nos muchanan

Mirando cu hopi biaha den vacantie no tin mucho actividad pa nos muchanan, EZ Party Solutions ta treceindo un tremendo show pa nos muchanan den Cas di Cultura Dialuna 7 y Diamars 8 di October proximo. Despues di un sondeo di mas di 4 luna durante fiestanan di mucha, a sali na cla cu un di e figuranan cu mas e muchanan lo tabata desea di topa personalmente cune ta e figuranan di L.O.L. Surprise. No a keda nada otro cu manda busca cu no menos cu 3 di e famoso figuranan aki pa asina hunto cu nan amigonan duna un presentacion pa nos muchanan den Cas di Cultura den herfst vacantie. E figuranan di L.O.L. Surprise ta masha popular mes cerca e mucha muhernan, pero durante di e show tambe lo bai tin presentacion di figuranan hopi gusta pa e mucha hombernan manera entre otro Marshall e cacho di Paw Patrol como tambe e Angry Birds y sin laga afor e favoritonan di tur tempo Mickey y Minnie Mouse. Mas di 20 differente figura den un solo show companja pa e mihor grupo nan di baile di mucha aki na Aruba entre otro Chaz Dancers di Chasity Hodge, NTG di juff Marisol, Kids di Tante Julie y Kids in Action di juff Debrah. E show aki no tabata posibel sin e cooperacion di Cas di Cultura cu aparte di nan schedule basta yen tog a logra pone 2 dia disponibel den vacantie pa asina e muchanan por disfruta di e presentacion nan aki. Ticketnan di entrada ya ta disponibel na Ritz Boulevard y tambe Ritz Savaneta como tambe na Impex San Nicolas y tambe Impex Sividivi na balor di 20 florin pa persona. Tambe por contact EZ Party Solutions direct na 567-0002 pa e servicio di delivery te na unda cu bo ta. Keda pendiente pa e anuncio ki dia y na unda e muchanan lo por topa tambe c e figuranan di L.O.L. pa asina nan por saca potret cu nan y busca nan entradanan pa bai disfruta nan herfst vacantie den Cas di Cultura.

Comments

comments