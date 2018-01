Kyrenne mester bay Colombia urgente pero e no ta hayando yudansa

Kyrenne Croes a hay’e envolvi den un accidente na Februari 2017 y awo ta bringando pa su recuperacion, pero aki na Aruba e no ta hayando e yudansa. E tata, Sr. Efrain Croes ta amplia.

Diaranson nan lo a kere di keda cla, cu AZV, pero pa nan sorpresa Sr. Croes a haya yamada di AZV, ya cu Sr. Croes a duna nan un deadline pa nan yam’e. Loke nan por a bis’e ta pa cu nan por yud’e door di busca un dokter di Colombia bin wak’e na Aruba. Varios biaha a hib’e hospital pa check up. Nan ta keda cu e mesun tono, bisando e tata cu su yiu lo no reacciona mas y cu e lo keda den coma.

Kyrenne a sali afo cu e tin hopi likido den cabes. Dokter priva di e famia, Dr. Vallejo a bisa e famia cu Kyrenne su cabes lo mester wordo gedrain, cual a wordo haci na consultorio di Dr. Vallejo. Pero AZV a bisanan cu nan lo no haya yudansa. Pero e placa cu ta paga e dr pa bin Aruba, ta mita di loke Colombia a pone pe, cual ta 36 mil dollar pa 20 dia di tratamento. Pa dies luna largo Kyrenne su famia ta bringando, y awo cu presion ta subi curpa, awo diripiente gobierno, AZV, dokternan su man ta mara.

Un mainta nan a haya yamada di hospital, pa bin dispidi di nan yiu, pasobra e no ta bay make it. Despues di 3 dia, el a cumisna hala rosea su mes. Despues di 7 siman a opera su pia, cu tabata hopi kibra. E otro tambe ta kibra, pa ora cu e lanta e por haci su terapianan. A opera un pia so, y a hib’e su cas y trat’e na cas. Actualmente e ta biniendo bij, e ta lanta cabes, e ta knip su wowonan. Aworaki ta terapia ta dunando e, via un señora di Costa Rica. AZV no ta cover esey tampoco, solamente na comienso. Famia ta dokter, ta terapia, nan ta tur cos. Nan no ta haya ayudo di niun caminda.

E dokter di Colombia lo mester bin dia 29 Januari pa bin wak Kyrenne na Aruba. Un solo meta e famia tin, di nan cas pa Colombia. Ni kico pasa, Kyrenne no ta bay hospital. Kyrenne ta cla pa bula, su presion ta bon, pero nan no por duna e tata un motibo cu no por bay Colombia. Sr. Croes awo lo subi caya pa busca ayudo, pa por manda Kyrenne Colombia. Dokternan na Aruba, no ta ni wak Kyrenne, niun hende no ta puntra pa Kyrenne.

E tata a bay tambe e luga di keho pero no a logra nada. Esaki ta un lucha no solamente pa Kyrenne, pero en general. Pero pa futuro tambe, ya cu ta bay tin mas problema asina aki. Nonni Brokke ta un otro caso, cu a wordo bisa cu e ta bay keda den coma y na Colombia el a avanza hopi. Esey lo pasa tambe cu Kyrenne, si e haya e oportunidad. P’esey diasabra nan ta subi caya recolecta placa, pa nan por bula cu Air Ambulance. Famia tin hopi speransa di cu Kyrenne ta wordo yuda. Nan ta wordo yuda pa un comision cu lo yuda.

Tin hopi organisacionnan boluntario cu lo por yuda, pero lastimamente Sr. Croes no acerca nan y nan a bay over pa plan B, cual ta subi caya. E tratamento na Colombia ta 20 dia, full check up cu terapia ta cuminsa na 36 mil dollar pa 20 di trabao, y Air Ambulance, ta 16 mil dollar. Dr. Vallejo tambe ta purba yuda cu e Air Ambulance.

Famia tin hopi confianza den Dr. Vallejo.

Kyrenne awo tin griep, door cu e ta hayando hopi bishita. E mester ta mas pronto posibel na Colombia, prome cu dia 29. Si nan haya placa pa sikiera paga e Air Ambulance y sikiera 1 siman di tratamento, nan lo ta contenco, segun Sr. Efraim Croes, tata di Kyrenne.

Pa donacion por haci esaki via cuenta di banco di RBC 3291928 na nomber di Isbelia Arends. Esunnan cu juda lo tin n tshirt special bisti pa e accion di diasabra y diadomingo awor aki.