Ta hopi fastioso ora bo stoma ta bira y bo tin gana di saca. E molester aki por tin diferente causa. E por bin door di e cancer mes of door di tratamentonan manera chemotherapie (quimioterapia) y bestraling. Cierto remedi, por ehempel remedi pa dolor, tambe por duna biramento di stoma.

Mayoria biaha cuminda no ta e causa di biramento di stoma. Loke si ta e caso, ta cu biramento di stoma y gana di saca por ponebo come menos bon. Purba e siguiente consehonan practico pa bo por sigui come y bebe manera mester:

• Bo ta haya bestraling den area di bo barica of stoma? No come of bebe durante 30 minuut prome te cu 30 minuut despues di e bestraling.

• Den caso di chemotherapie (quimioterapia) mayoria biaha e molester di biramento di stoma ta bira menos un ora despues di e tratamento. Warda te e momento aki prome cu bo come of bebe.

• Come un cantidad of porcion chikito mas frecuente na luga di come un cantidad grandi di biaha.

• Scohe pa cuminda friu of laga bo cuminda fria. Mayoria biaha cuminda friu ta cay mas miho cu cuminda cayente ora bo stoma ta bira.

• Evita un stoma bashi. Esaki tambe por dunabo biramento di stoma. Mas tanto mainta trempan por ta util pa kauw cuminda seco, por ehempel beschuit of crackers (buscuchi).

• Kauw of chupa un bloki di ijs, bals, palofriu of pida fruta moli. Esaki por yuda preveni un boca seco of smaak vies.

• Purba ginger (gember of jengibre) of pepermunt. Esakinan por yuda cu e biramento di stoma.

• Percura di bebe suficiente. Ora bo bebe poco bo biramento di stoma por bira pio. E color di bo pishi (orina) ta indica si bo mester bebe mas. Pishi color scur kiermen bo mester bebe mas hopi.

• Purba wak si bebida cu gas ta yuda cu e biramento di stoma. E gas por yudabo respo e aire cu bo tin di mas den bo stoma; esaki por yuda disminui e biramento di stoma.

• Evita alimento cu por causa biramento di stoma, por ehempel cuminda cu ta hopi vet. Of cuminda cu hopi specerij of holo fuerte.

• Percura pa aire fresco y evita di hole holonan di cuminda fuerte.

• Kita alimentonan cu bo no ta bay come of bebe mas for di bo bista.

• Sinta stret ora di come y bebe. Keda sinta stret te cu 30 minuut despues di come. Di e manera aki bo cuminda lo baha miho.

• Purba di relaha ora di come, por ehempel door di come den un area trankil. Preocupacion y emocion por haci e biramento di stoma pio.

• No forsa nada.

Corda tambe cu bo por puntra bo dokter si remedi por yudabo cu e biramento di stoma. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos centro di informacion situa na Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na Oranjestad of yama 5820412. Tambe por bishita e website di Wereld Kanker Onderzoek Fonds www.wkof.nl

