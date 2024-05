Diasabra a tuma luga e di ultimo dia di e colecta anual 2024 di Koningin Wilhelmina Fonds Aruba. Diferente boluntario a subi caya pa asina colecta pa e fundacion y alabes diferente grupo di bikers a join cu e Ride for the Fighters.

Danki na e boluntarionan y sponsors cu a haci e colecta aki un biaha mas posibel, Koningin Wilhelmina Fonds Aruba a logra colecta e suma di AWG 34mil florin. E suma aki lo yuda cu e gastonan anual cu ta core den 240mil florin.

Sin nos boluntarionan y sponsors esaki lo no tabata posibel. Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta gradici tur e bikers di e Ride for the Fighters, tur e organisacionnan y personanan individual cu a acudi boluntariamente,

Cuerpo Policial di Aruba, VMU, COMPRA,Subway, Domino’s pizza, Balashi, Do it Center, Rapid e-Logistics, Island Finance. Y sigur tambe prensa di Aruba cu a yuda nos reach mas tanto hende posibel.

Pa esnan cu kier duna un aporte Na Koningin Wilhelminafonds Aruba por haci esaki via CMB 60078005, Arubabank 2611450190, Banco di Caribe 80710901 y Pay.aw