Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK), den colaboracion cu UNESCO Aruba, ta presenta un resumen di e encuesta relaciona cu e familiaridad y implementacion di Inteligencia Artificial (AI) den e sector comercial na Aruba. E meta di e encuesta aki tawata pa haña un bista riba e conocemento y uzo responsabel di AI den sector comercial pa fungi como base pa monitoria e desaroyonan riba e tereno di transformacion digital y AI den un contexto mas amplio. E resultadonan ta mustra diferente nivel di conocemento, implementacion y preocupacionnan cu empresarionan ta enfrenta den nan intento pa adapta AI den nan operacionnan. Alabes, e ta duna un indicacion riba e uzo actual di AI, su beneficionan, su retonan y e miedo encuanto e implementacion di AI den comercio na Aruba.

Nivel di conocemento y incorporacion

Un total di 252 empresario a yena e encuesta completo of parcialmente. Mas cu mita di e empresarionan (55%) ta indica di tin algun conocemento di AI, mientras cu 20% ta indica di tin hopi conocemento riba e tema. Mas o menos un cuarto parti tin conocemento limita of no ta conoci cu AI. E tecnologianan di AI mas conoci ta “speech recognition” (53%), sigui pa “machine learning” (51%), “virtual agents” (46%), “robotics” (46%),” predictive analytics” (43%) y “natural language processing” (43%).

Sinembargo, casi mita di e empresarionan (47%) cu a participa den e encuesta no a incorpora AI ainda den nan negoshi. Un grupo mas chikito, pero significante, a implementa AI den nan operacionnan caba (38%). Empresanan cu ta implementa AI ta enfatisa varios beneficionan potencial. Di e negoshinan aki, e instrumento mas popular ta ChatGPT (58%). Ademas, ta aplica AI pa crea contenido (29%), traha anuncionan (26%), analisa data (25%) y identifica patronnan den consumo y strategia di benta (22%).

Di e empresanan cu a implementa AI, un gran mayoria (51%) ta indica un aumento den productividad. Mas cu 1 den 4 negoshi ta indica e siguiente beneficionan: reduccion di gasto (32%), responde mas lihe y eficiente na clientenan (29%) y menos eror (26%). E resultadonan aki ta confirma cu AI ta un instrumento cu impacto positivo riba eficiencia y rendimento.

Retonan

Mas cu mita di e empresarionan ta indica cu falta di conocemento/habilidadnan (53%) ta e obstaculo mas grandi pa incorpora AI. Sinembargo, e gran mayoria (81%) ta indica cu no mester asistencia of ayudo pa implementa AI den nan operacionnan. Otro desafionan significante ta resistencia interno (15%) y costo halto di implementacion (10%). Ademas, e preocupacionnan mas grandi riba e uzo di AI den comercio ta un reduccion den e forza laboral humano (19%), privacidad (14%), y falta di informacion (13%). Alabes, solamente 46% ta consciente di e risiconan cu ta wordo asocia cu AI.

Implicacionnan pa futuro

Casi mita di empresarionan (44%) ta planea pa aumenta nan inversion den AI den e siguiente 2 pa 3 aña.

Conclucion general y proximo paso pa KvK y UNESCO Aruba

E encuesta ta mustra cu mientras cu e sector comercial di Aruba ta reconoce e potencial transformativo di AI, su adaptacion ta limita pa motibo di falta di conocemento, resistencia interno, y preocupacionnan etico. Pa por probecha mas di e beneficionan di AI, ta necesario pa duna prioridad na educacion, fortifica capacidadnan y palabra con ta coopera pa hunto traha riba e desafionan.

AI ta presenta un oportunidad unico pa transformacion den sector comercial di Aruba. Complementando e resultadonan di e encuesta, ta referi na e graficonan anexo cu tambe ta disponibel riba e website di KvK. KvK ta comprometi pa sigui guia empresarionan riba e caminda pa digitalisacion y inovacion. KvK lo introduci mas programa educativo y workshopnan pa guia empresarionan den nan proceso pa implementa AI den nan negoshi. Di e manera aki, lo sigura cu negoshinan local por ta competitivo den un mercado global, mientras cu nan ta transforma nan operacionnan pa asina aporta na desaroyo di nos economia.

UNESCO Aruba lo sigui cu su trabou di trece stakeholders multisectoral hunto y promove e diferente aspectonan di e topico, specialmente pa e parti di uzo etico di AI, cu ta rekeri maneho y/of un caudro legal.

KvK y UNESCO Aruba ta gradici tur persona cu a yena e encuesta.