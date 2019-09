KvK un biaha mas stimulando oportunidadnan comercial

Camara di Comercio y Industria (KvK) a organisa diabierna 30 di augustus ultimo un biaha mas e evento Minibar. Durante e evento aki ta ofrece na esnan presente e oportunidad pa sea crea of stimula oportunidadnan comercial y di e forma aki stimula interaccion entre empresarionan, “young professionals”, gerencia di companianan, companianan innovativo y representantenan di departamentonan di gobierno. Esaki ta parti di e vision di KvK pa stimula e enlace entre sector priva y sector publico y asina duna forsa na e economia di Aruba.

E evento a tuma luga den Lounge 101 di Stellaris Casino. E evento Minibar ta limita na 50 persona cu a haya invitacion pa tuma parti na e anochi aki. Asina esnan presente a haya e oportunidad pa disfruta di un anochi ameno, bon acompaña di premium bar y hors d’oeuvres. Mixologist a traha pa e invitadonan presente special Bacardi mojitos.

Sra. Yazira Javois-Feliciana, Director di Marketing & Slot Performance ta contento cu un biaha mas nan por aporta cu Minibar y yuda e economia di Aruba. Sr. Jordy Koolwijk, CEO di Global Wings Media como un invitado na e evento di Minibar den pasado a indica cu e la gusta e evento biaha pasa y e la haya oportunidad di haci negoshi cu otro invitadonan presente. Den cuadro di esaki e la ofrece pa e biaha aki sponsor e evento cu un photoshoot profesional.

Esnan presente a tene diferente discusion cu otro y por a mira cu tabata un anochi unda hopi comerciante a tene interaccion cu otro. Varios a indica cu nan a haya oportunidad pa intercambia ideanan y yega na acuerdonan di negoshi den un ambiente hopi agradabel. Hopi a probecha y traha pa reenforsa e enlacenan comercial y tambe purba crea enlacenan nobo.

E comunidad comercial ta haya oportunidad di crece via eventonan manera esaki cu KvK kier sigui stimula. KvK kier informa cu lo bay sigui organisa e evento Minibar. Mirando e recepcion cu e evento ta haya cerca hopi di e comerciantenan local cu a atende e evento cu ta mira e beneficio pa nan negoshi y comercio en general.

Un danki ta bay na Stellaris Casino pa yuda haci e evento aki posibel. Pa mas informacion over futuro eventonan di Minibar tuma contacto cu Business Information and Support di KvK via 582-1566 ext. 27/35/42/30 of manda un e-mail pa: [email protected]

