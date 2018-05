KvK tabata tin un siman fructifero tocante “business incubation”

Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) su deseo ta pa un incubador comercial bira un realidad na Aruba. KvK a organisa algun luna pasa un encuesta y un focus group hunto cu Universidad di Aruba pa midi e posibilidadnan. COSME ta un programa di Union Europeo pa facilita acceso financiero, mercadonan y guia na empresario di empresanan mediano y chikito pa por ta competitivo. Durante e siman di 16 pa 20 di april KvK conhuntamente cu sr. Hans Verschoor di COSME y sres. John Sandiford y Maarten Hendriks di Founded by All di Hulanda a tene varios reunion cu diferente stakeholders. Via reunionnan KvK kier haci un evaluacion di varios aspecto pa por formalisa un incubador comercial na Aruba. E reunionnan ta forma parti di e estudio di factibilidad pa un incubador comercial.

Diferente stakeholders ta mira e potencial di un incubador

E siman tabata uno exitoso. KvK y COSME a sinta na mesa cu Aruba Investment Bank (AIB), kende por asisti den inversionnan di APFA y yuda den identifica interesadonan den un incubador. Departamento di Asuntonan Economico (DEZHI) a informa cu nan por contribui na conscientisa pueblo kico un incubador comercial ta y por ofrece. Aruba Freezone a indica cu nan por contribui door di brinda apoyo logistico. Aruba Trade & Industry Association (ATIA) tambe por yuda conscientisa y ofrece guia por medio di nan miembronan.

KvK a bishita varios localidad den Oranjestad, entre nan BEAM y The Vault, pa evalua e posibilidadnan pa establece un incubador. Universidad di Aruba a elabora riba e situacion comercial di Oranjestad a base di estudionan haci. Empresaria ta un curiosidad cu ta biba cerca hopi studiante y nan sigur lo mester di guia y apoyo. Tambe a bishita San Nicolas pa mira localidadnan cu potencial pa un incubador Pariba di Brug. Un incubador na San Nicolas por crea un serie di efectonan comercial positivo.

Un siman cu bon resultado

Aruba Investment Agency (Arina) lo informa inversionistanan di e oportunidad di un incubador. Qredits ta mira e impacto positivo di un incubador y a ofrece duna presentacionnan y tambe posibel “micro-financing”. Qredits lo comparti nan conocemento via nan network di mentornan. Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) y Aruba Tourism Association (ATA) lo informa e sector turistico di e posibilidadnan cu un incubador por ofrece. A reuni cu Parlamentario, sra. Daphne Lejuez, cu ta interesa den un incubador pa San Nicolas. Sra. Lejuez ta haya interesante e oportunidad unico di un incubador combina cu un ferry, cu ta mara na haf na San Nicolas y ta hiba carga entre e islanan ABC. Pa completa e serie di reunion a sinta cu Cas di Cultura kende actualmente ta desaroyando un incubador pa “performing arts”. Hunto a discuti e idea cu Aruba den su totalidad por bira un incubador y exporta tur tipo di arte. Cas di Cultura a mustra su interes y indica cu nan lo kier keda forma parti di e proceso.

Mester cultiva y expande via conocemento y experiencia

KvK a reuni cu conseheronan financiero veterano cu a elabora con nan por asisti y duna guia. Founded by All a tene un workshop pa un grupo specifico encuanto incubador. A demostra con ta traha un plan pa lanta un incubador. Durante e workshop sres. John Sandiford y Maarten Hendriks a elabora riba preguntanan cu a bin dilanti encuanto formalisa un incubador pa Aruba.

Recapitulacion di un siman exitoso tras di lomba

Tur stakeholders a mustra un actitud positivo y a duna di conoce cu awo ta e momento adecua pa stimula un incubador. KvK lo sigui informa comunidad riba kico tur un incubador por ofrece. Inovacion social ta hopi importante pa e siguiente pasonan pa Aruba. E idea di Aruba como un solo incubador den su totalidad ta keda algo interesante pa explora.

KvK ta hopi satisfecho cu e logronan di e siman dedica na “Business Incubation” y ta pendiente riba e rapport di e estudio di factibilidad y e resultadonan. KvK kier sigui traha na e formalisacion di un incubador comercial pa Aruba.

Pa mas informacion encuanto incubador comercial por tuma contacto cu e departamento Business and Information Support di KvK na via e-mail: [email protected] of yama na: 582-1566, ext. 27/30/35/42.

