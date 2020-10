KvK ta urgi DAO pa habri porta debi cu derecho di pidi retiro ta ancra den ley

Na varios ocacion, incluyendo via comunicadonan di prensa, Camara di Comercio y Industra (KvK) a trece padilanti e situacion dificil cu hopi empresa ta pasando aden pa varios luna caba.

E hecho cu actividad comercial en general te ainda no ta suficiente y cu mester economisa riba tur tereno, ta pone un peso adicional riba e companianan. Hopi negoshi ta operando pa basta tempo caba cu reduccion y/o adaptacion di e orario di trabao di su empleadonan pa por logra sobrevivi, pero e situacion aki no ta sostenibel pa mas tempo.

Pa por tin continuacion di e negoshi na momento cu ingreso reduci significantemente, ta necesario pa e compania haci un restructuracion di su gastonan y actividadnan. Ta importante pa durante di e proceso aki por haci uzo di tur opcion existente sigun e necesidad di e negoshi. Sigun stipulacion den e ley “Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten”, un compania por opta pa entrega un peticion di retiro di personal cerca e Director di Departamento di Labor (DAO) y e peticionnan aki ta wordo trata door di e Comision di Retiro (Ontslagcommissie). Sinembargo, desde maart 2020 DAO no ta aceptando e peticionnan di retiro y e Ontslagcommissie no ta reuniendo tampoco, locual ta en pugna cu e ley y ta viola e derecho di e companianan pa por haci uzo di e intermediacion aki.

KvK a haci un apelacion por escrito na Minister di Labor pa urgi DAO pa acepta e peticionnan di retiro y tambe pa e Comision di Retiro reanuda su actividadnan y tuma decision.

E meta principal ta pa evita cu e companianan ta wordo forsa pa bay over na cera e negoshi, ya cu por medio di un restructuracion por mantene un grupo di empleado na trabao en bes cu tur empleado keda sin trabao ora cera e negoshi.

KvK no a ricibi reaccion for di Minister y te cu e momento aki ainda e situacion no a cambia. Por lo tanto, KvK ta urgi tanto Minister di Labor, DAO y e Ontslagcommissie pa conforme e ley vigente, reactiva e proceso corespondiente inmediatamente.

KvK ta spera cu e situacion aki wordo regla mas pronto posibel y lo acerca Minister di Labor pa por tin dialogo riba e diferente puntonan di preocupacion relaciona cu distanciamento digital y cambionan continuo cu comercio tin cu enfrenta pa garantisa siguridad di e empleado y cliente y na mesun momento sigui relevante den mercado.

