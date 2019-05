KvK ta sigui insisti riba e punto di BBO riba recibo

Camara di Comercio y Industria (KvK) riba peticion di Minister Presidente a reuni diamars 28 di mei cu Minister Otmar Oduber, kende ta fungi como Vice Minister Presidente, pa elabora riba e puntonan cu KvK a trece dilanti den media e ultimo dianan cu a pasa. Directiva di KvK hunto cu Minister Oduber y Minister Bikker a sinta na mesa cu e fin pa yega na un comprondemento riba e puntonan aki. E reunion tabata uno positivo y fructifero caminda cu ambos banda a elabora nan punto di bista riba e asunto y asina a evalua e preocupacion cu ta reina den sector priva.

KvK ta comparti e preocupacion di sector priva

KvK a bay den media siman pasa pa trece dilanti e puntonan cu e fin di hala atencion di gobierno y tambe pueblo. E decision pa loke ta trata kita BBO, BAZV y BAVP for di riba recibo y hisa salario minimo y otro medidanan ta afecta e sector priva cu lo tin cu bay carga e consecuencianan cu esaki ta trece cune.

KvK ta di opinion cu un reforma fiscal ta importante pa mehora e situacion di Aruba. Un decision asina ta afecta diferente stakeholders den sector priva cu lo tin cu bay carga cu gastonan y consecuencia menos favorabel pa e negoshi. KvK ta boga pa bon comunicacion y kier forma parti di e proceso. KvK ta insisti cu e BBO, BAZV y BAVP tin cu keda wordo menciona riba e recibonan. E ta importante cu gobierno busca conseho di esnan cu ta wordo afecta y asina yega na trece solucionnan practico y transparente pa pueblo y e sector priva.

Reunion cu Ministernan

Den e reunion cu e Ministernan a pidi pa tene consideracion cu actualmente no ta e momento mas apropia pa introduci un aumento di salario minimo. Pa sector priva esaki ta bira un gasto extra y no tin espacio ni e capacidad pa carga esaki. E ta afecta e forma di haci negoshi y pueblo lo bay sinti esaki den e prijs. KvK a splica cu cambionan di ley ta wordo traha door di hende y por wordo cambia sea den un dia si asina wordo dicidi. Minister Oduber ta bisa cu nos ta mara na leynan pero KvK a sigui elabora cu ta asuntonan cu por cambia cu tempo, modernisacion of situacion nobo di un pais. KvK ta para firme banda di e sector priva riba e punto cu hisa salario minimo no ta e miho decision. Aruba ta den un region hopi competitivo cu ta capaz na ofrece miho prijs y cu salarionan relativamente mas abou compara cu Aruba. E imagen cu Aruba tin ta cu costo di bida ta mas halto y tanto local como turista ta indica esaki. E impuestonan y primanan social cu a subi ta disminui e poder di compra y haci bida na Aruba mas caro.

Minister Oduber a duna den nomber di gobierno un bon splicacion encuanto e situacion financiero cu Aruba ta aden. Directiva di KvK a indica cu nan tin comprension pa e situacion financiero di Aruba. KvK a keda enfoca cu e ta importante pa e BBO, BAZV y BAVP keda menciona riba e recibonan.

Comunicacion y transparencia ta importante

KvK tin confiansa cu Minister lo trece tur e puntonan y nan motivacionnan na Ministerraad y cu lo bay discuti miho con pa haci pa toch BBO, BAZV y BAVP keda riba e recibonan. KvK ta kere firme den bon comunicacion y ta haya esaki hopi importante. Esaki ta facilita e pasonan cu lo mester tuma pa e siguiente fasenan di e reforma fiscal. E meta ta pa yega na un solucion colectivo cu ta yuda Aruba y su comunidad. KvK ta hopi satisfecho riba e forma con e reunion cu e Ministernan Oduber y Bikker a cana. Tur ta di acuerdo cu e ta importante cu economia di pais Aruba ta draai. Na final Minister Bikker a invita KvK pa tuma parti na formalisa un comision enfocando riba crea pilarnan economico nobo y introduci diferente niche markets. KvK lo sigui tene bista riba e pasonan cu gobierno lo tuma pa asina e decisionnan cu wordo tuma ta prudente y ta beneficia henter nos comunidad.

