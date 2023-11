Camara di Comercio y industria Aruba (KvK) kier a tuma e oportunidad aki pa recorda tur empresario riba cambionan importante den ley y e siguiente obligacionnan stipula pa ley cu ta di importancia pa nan negoshi. E cambionan ta encera e.o cambionan den e posicion legal di asociacionnan, obligacion pa tur fundacion pa registra den e Registro di negoshi y obligacion di registra UBO(nan).

Asociacion cu autoridad legal completo mester wordo inscribi na KvK

Cu e implementacion di Buki 2 di e Codigo Civil di Aruba, tur asociacion a adkiri entidad legal (rechtspersoonlijkheid). Buki 2 ta haci distincion entre asociacionnan cu autoridad legal completo (volledige rechtsbevoegdheid) y asociacionnan cu autoridad legal limita (beperkte rechtsbevoegdheid). E asociacion cu autoridad legal completo ta wordo constitui via acta notarial. Alabes, tin e obligacion legal pa inscribi e asociacion cu autoridad legal completo den e Registro di negoshi na KvK.

Asociacion cu autoridad legal limita por wordo inscribi na KvK

Asociacionnan cu no tabatin entidad legal prome cu Buki 2 a drenta na vigor, a wordo automaticamente converti den asociacionnan cu autoridad limita. Pues, den e sistema nobo e asociacion sin entidad legal no ta figura mas. E dirigentenan ta en principio – ademas di e asociacion – individualmente responsabel pa cualkier debe. No tin e obligacion legal pa inscribi e asociacion cu autoridad legal limita den e Registro di negoshi na KvK, pero esaki si ta posibel. Door di inscribi e asociacion cu autoridad legal limita den e Registro di negoshi, por limita e responsabilidad di e dirigentenan. Pa e motibo aki, KvK ta urgi tur dirigentenan di asociacionnan cu autoridad legal limita pa inscribi e asociacion den e Registro di negoshi na KvK.

Tur fundacion mester wordo inscribi na KvK

Cu e implementacion di Buki 2 di e Codigo Civil di Aruba riba 1 di januari 2021, tur fundacionnan, tin e obligacion legal pa registra den e Registro di negoshi na KvK. Desde e implementacion aki, e Registro di fundacion (Stichtingenregister), ta forma parti di e Registro di negoshi. Fundacionnan cu ya tawata inscribi den e Registro di fundacion prome cu 1 di januari 2021, no mester registra di nobo den e Registro di negoshi na KvK. E registracion aki a tuma luga automaticamente. E fundacionnan aki no mester bolbe paga e montante di inscripcion pero si mester paga e contribucion anual.

Ley di Registro Comercial tin consecuencia pa fundacion existente

Desde 1 di januari 2023 a drenta na vigor un version adapta di e Ley di Registro Comercial (Handelsregisterverordening). Cu e adaptacion aki, tur fundacion tin e obligacion legal pa registra, alabes paga un contribucion anual. Esaki ta nifica cu fundacionnan existente prome cu e fecha aki cu nunca a wordo registra, tambe tin e obligacion legal pa registra den e Registro di Negoshi na KvK.

Registracion di UBO(nan)

Un di e cambionan di ley cu a drenta na vigor entrante 1 di januari 2023 ta encera e implementacion di un UBO-register. Un UBO ta e “Ultimate Beneficial Owner”, pues e persona cu na final di cuenta ta e beneficiario/propietario of esun cu por tuma decision pa cu un organisacion, compania, fundacion of asociacion. Por pensa entre otro riba personanan cu tin mas cu 25% di e accionnan di e compania of personanan cu tin mas cu 25% di bienes di un empresa.

E tarea pa instala y administra e UBO-Register a wordo asigna na KvK y a wordo incorpora den e ley di Registro Comercial (Handelsregisterverordening). Entidadnan huridico (rechtspersonen y personenvennootschappen) tin e obligacion di registra nan UBO(nan) den e UBO-Register. E obligacion di registracion aki ta cay riba e director/dirigente/socio y doño di e compania. Den caso cu e director/dirigente/socio of doño di e compania ta un entidad huridico, tur e dirigentenan di e entidad aki mester yena e formulario digital corespondiente pa registra UBO. Tambe ora tin cambio den e doño(nan) mester registra e cambio na KvK.

En principio UBO(nan) di companianan nobo lo wordo registra via notario. Notarionan tambe tin e obligacion, banda di e director/dirigente/socio of doño di e compania, pa haci e registracion di e UBO(nan) di companianan nobo. Ta consehabel pa haci un palabracion cu e notario ken lo haci e registracion di e UBO(nan).

Companianan cu tawata existente prome cu 1 di januari 2023 mester percura pa inscribi nan UBO(nan) den e UBO-Register na KvK. Esaki por wordo haci door di yena e formulario digital via e website di KvK den e MyChamber account di e compania. Si no ta registra e UBO e director of doño por haya un boet.

Solamente algun datos di e UBO(nan) lo mester wordo registra, p.e. e nomber y fam, fecha y pais di nacemento, adres, persoonsnummer y nacionalidad. Alabes, mester indica e indole y e volumen di e interes economico di e UBO. Contrario na e Registro di negoshi, e UBO-Register no ta publico y solamente e autoridadnan competente (p.e. CBA, FIU, abogado, notario) por haya acceso (inzage) na e UBO-register.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia encuanto e registracion di e fundacion y asociacion den e Registro di negoshi of e UBO(nan) den e UBO-Register, por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: bu[email protected] of tel.: 582-1566, ext. 335/342/330.