KVK ta pidi pa comunidad pa participa na su encuesta pa midi su servicio

Camara di Comercio y Industria (KvK) ta den proceso pa modernisa su sistema di registro di negoshi y tambe su website. E sistema actual ta na un punto caminda cu e ta rekeri un reemplaso y pa e demanda cu KvK tin cu cumpli cune lo mester un sistema mas versatil. Den e proceso aki lo bay over na un sistema digital caminda e cliente lo haya acceso via internet. Pa wak su informacion e persona mester log in cu su account. Via su account e por mira tur su datos, maneha su informacion y tambe haci pedido di productonan of servicio online. Intencion di KvK ta cu e cliente lo no mester bin na balie pero cu e por haya su producto unda cu e ta door di haci uzo di e servicio via e portal di KvK.

Encuesta riba servicio di KvK

Pa por haya un bista riba e nivel di e servicio actual y con lo bay continua y mehora e servicio, KvK a compila un encuesta. KvK ta duna balor na tur informacion cu e ricibi y pa e motibo aki ta pidi pa henter comunidad participa na e encuesta.

Tin dos version di e encuesta y pa yega na e encuesta mester yena e adres aki den bo internet browser dependiendo di bo preferencia di idioma.

• Pa encuesta na Papiamento mester bay na https://goo.gl/forms/6PV2utlM7POU8uTt1

• Pa version na Ingles mester bay na https://goo.gl/forms/tvmEm3189jaPM4RT2

E informacion colecta ta keda completamente confidencial. KvK ta aprecia tur contesta cu por haya y ta tuma nota di puntonan cu ta bin dilanti den e encuesta.

Di e forma aki KvK kier contribui tambe na e bienestar di comunidad y brinda un bon servicio cu sigur ta contribui na e lema ‘Trahando Hunto’ y mehora colaboracion entre e sector publico y sector priva.

Comments

comments