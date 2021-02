KvK ta lamenta e accion di Minister di labor y DAO cu a crea confusion riba dianan oficial di fiesta

Actualmente no tin claridad pa loke ta trata dialuna 15 di februari proximo. Riba e calendario 2021 di dianan oficial di Fiesta/Conmemoracion cu DAO a publica riba su website, e fecha di 15 di februari ta figura como tentativo ya cu a pospone e parada grandi di carnaval 2021, pero no a fiha un fecha nobo. Sinembargo, riba 28 di januari ultimo, Minister di Labor y Asuntonan Social y DAO, a anuncia cu 15 di februari 2021, a pesar cu no tin parada grandi di carnaval, toch ta y lo keda un dia festivo.

E anuncio aki a trece confusion, tanto pa e dunadonan di trabao como tambe pa e empleadonan. Den ley ta stipula cu e dialuna despues di e parada grandi di carnaval ta un dia liber, pues ta referi specificamente na e parada grandi di carnaval. En bista cu no lo tin un parada grandi di carnaval den e proximo dianan, ta implica cu no tin un base legal pa considera dialuna 15 di februari como un dia liber. Cualkier cambio y/of adaptacion di e ley mester cana via e proceso huridico normal cu ta tuma su debido tempo. Sigun e informacion cu KvK a ricibi, e proceso aki no a wordo inicia, pues no tin ningun peticion pa cambio di e ley.

Camara di Comercio y Industria (KvK) ta lamenta e manera con Minister di Labor a atende cu e asunto aki door di tuma un decision incorecto y contra ley cu ademas, sin dialogo, ni splicacion, ni previo aviso, ta wordo imponi riba e sector priva. E tipo di accionnan aki sigur no ta contribui na aceleracion di e proceso di recuperacion di nos economia, ya cu precisamente den e periodo dificil aki ta sumamente importante pa negoshinan por keda opera mas normalmente posibel.

