KVK ta lamenta cu douane ta haci mal uso di derecho di welga

Un biaha mas por a nota cu Cuerpo di Aduana ta recuri na bay den welga pa mustra nan malcontento cu Gobierno. Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) no por simpatisa cu accionnan di e forma aki y ta urgi Douane pa tene na cuenta e efecto cu esaki tin riba pueblo en general.

E servicio cu Douane ta brinda ta di sumo importancia y e pueblo di Aruba tin derecho pa haya proteccion for di Gobierno pa evita interupcion den continuidad di e servicio cu ta perhudica e ciudadano y causa perdida comercial. KvK ta di opinion cu Gobierno tin cu sali na vanguardia di e pueblo en general y no di un solo departamento. E impacto cu welga di Douane tin ta mucho grandi pa por wordo tolera. Ademas e ta inacceptabel cu un departamento por tuma un isla completo como nan rehen pa e simpel hecho cu nan no ta di acuerdo cu decisionnan cu no ta di nan pa tuma.

Februari ultimo KvK a reuni cu sindicato di Douane pa asina comunica y compronde nan banda di e medaya. Durante e reunion aki caba a trece dilanti e preocupacion di banda di KvK encuanto kico e impacto ta y cu tin cu mantene e comunicacion cu Minister pa asina yega na otro. KvK ta spera cu Douane y su sindicato recapacita y por sigui brinda e bon servicio na comunidad di Aruba.

