KvK ta invita un y tur na e prome evento pa 2020: Business Plaza – Step Forward

Camara di Comercio y Industria (KvK) ta organisa diasabra 18 di januari 2020 un biaha mas e evento Business Plaza – Step Forward! E evento aki ta cuminsa 9or di mainta te cu 2or di atardi y ta tuma luga na oficina di KvK. E meta di Business Plaza – Step Forward! ta pa brinda informacion y guia na e empresario cu ta desea di expande su liña di producto of servicionan y cu talbes kier restructura su negoshi of tin intencion pa expande cu mercado internacional. Topiconan interesante cu lo wordo presenta ta relata na expansion di un empresa, strategia social pa bo negoshi, experiencia di un empresario y haya sa di e ultimo desaroyo di KvK cu ta importante pa e comerciante. Lo bay tin presente conseheronan di KvK y tambe representante di departamento di asunto economico pa duna consulta y brinda informacion encuanto e permisonan rekeri.

E agenda pa e dia lo ta como siguiente:

9:00 AM – 9.10 AM : Discurso di Vice-Presidente di Directiva di KvK sr. Omar Tromp

9:10 AM – 9:40 AM : Presentacion di SVb encuanto MiSVb 2.0

9:40 AM – 10:00 AM : Sra. Charisse Hoen-Daly di Universidad di Aruba lo duna informacion riba Programanan Educacional pa Empresarionan

10:00 AM – 10:30 AM : “Expansion story of an entrepreneur” door di sra. Alexlindy (Lindy) Croes di Lindy Boutique

10:30 AM – 11:00 AM : “Want to export?” presenta door di sra. Sharon Meijer di Exprodesk

Lo tin un pauze di 11:00 AM te cu 11:30 AM cu oportunidad di networking acompaña cu snacks y bebida.

11:30 AM – 12:00 PM : Presentacion di sr. Anko Koopmans di DTI: “Permits for businesses & work conditions regulations (ARBO-WET)”

12:00 PM – 12:30 PM : Presentacion di Departamento di Aduana: “Import and Export Procedures”

12:30 PM – 2:00 PM : Presentacion di sra. Luenne Pieters y sra. Angeline Giel di Departamento di Impuesto encuanto “Tax forms”

Tur e presentacionan lo tuma luga den e Auditorio di KvK.

Tambe tin e oportunidad pa haya diferente informacion via un consulta personal:

10:00 AM – 1:30 PM : Consulta priva pa negoshi cu conseheronan di KvK

10:00 AM – 1:00 PM : Consulta cu representante di Qredits pa informacion encuanto financiamento

11:00 AM – 1:00 PM : Consulta pa permiso di negoshi cu conseheronan di DEZHI

11:00 AM – 1:00 PM : Consulta encuanto exportacion cu conseheronan di Exprodesk

11:00 AM – 1:00 PM : Consulta encuanto programa educacional pa empresario di Universidad di Aruba

No perde e oportunidad aki cu ta ofrece hopi informacion importante pa tur empresario cu tin su negoshi y tin intencion serio den sigui crece. E evento ta brinda oportunidad na e empresario pa reenforsa su lasonan comercial sin importa den ki sector. Durante e evento lo tin snacks y bebida gratis pa refresca.

Business Plaza – Step Forward! ta completamente gratis pero ta importante si pa registra di adelanta pa sigura bo luga durante e presentacionnan. Por haci esaki via e link https://arubachamber.com/pages/event/business-plaza-step-forward/ y asina reserva bo asiento. Pa cualkier pregunta y/of mas informacion, por tuma contacto cu KvK via e-mail na [email protected] of via telefoon 582-1566 ext. 27/35/42/30.

