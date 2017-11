KVK ta invita comerciantenan pa bin vota pa puestonan den directiva kvk

Manera tur aña segun schema, Camara di Comercio y Industria (KvK) ta tene eleccion di su directiva. KvK su sistema ta consisti di cu cada aña e periodo di algun miembro ta termina di tal forma cu parti di e directiva di KvK ta baha y tres di e nuebe puestonan ta bira vacante. Conforme e stipulacionnan den Ordenanza di Eleccion di KvK e miembronan cu ta baha por pone nan mes reeligibel si asina nan ta desea y na mes momento ta crea oportunidad pa otro miembronan cu ta desea di drenta directiva por contribui na e metanan di KvK. Asina aki ta mantene continuidad den directiva combina cu ideanan nobo.

Diamars 12 di december proximo lo tin un votacion pa yena un (1) vacatura pa Kleinbedrijf y dos (2) vacatura pa Grootbedrijf den directiva di KvK. E candidatonan pa e dos puestonan di Grootbedrijf ta: Wanda C. Broeksema, Satish D. Daryanani, Segundo J. A. Ecury, John G. Eman y Roslin G. Vrolijk. E candidatonan pa e puesto di Kleinbedrijf ta: Alexlindy Y. G. Croes, Maria C. Croes, Satish D. Daryanani y Sandy R. Odor.

E eleccion ta tuma luga na oficina di KvK, J.E. Irausquin Boulevard 10, den e Auditorio (prome piso). Riba www.arubachamber.com por mira e lista di personanan cu derecho di voto. E votado pa Kleinbedrijf y Grootbedrijf mester presenta personalmente entre 9:00 AM y 12:00 PM cu su carchi di votacion y un identificacion valido. E carchi di votacion (“oproep”) lo wordo reparti pronto, y si acaso no ricibi esaki prome cu 6 di december por tuma contacto cu KvK pa mas informacion. Ta posibel tambe riba dia di votacion pa haya un duplicado di e carchi di “oproep” si no a ricibi esaki.

E posicion como miembro di directiva di KvK ta a base boluntario y gratuito, cu a cambio ta duna un oportunidad di ta envolvi y di siña mas di cerca con nos economia ta desaroya y di e manera aki yuda KvK cumpli cu tur su tareanan conforme ley y e necesidadnan y interes di e mundo empresarial.

Un directiva cu vision, bon preparacion y cu conocemento di economia y sociedad y representando e diferente sectornan economico ta duna empuhe pa KvK logra ehecuta su tareanan cu mas efectividad y logra su metanan. Pa splica kico ta spera di un miembro di directiva, nos ta presenta e tareanan di KvK: esaki ta un entidad huridico “sui generis”– conforme e Ordenanza di KvK – cu e tarea general pa representa e interes di comercio y industria di Aruba. KvK tin como tarea pa duna apoyo y informacion na e empresario, tanto esun principiante como esun estableci caba. Den practica esaki ta encera actua como consehero oficial di Ministro di Asunto Economico pa loke ta trata asuntonan socio-economico y financiero, na interes di comercio y industria en general. Alabes, KvK ta conseha e mandatario aki encuanto otorgamento di permiso di establecimento di negoshi. Tambe KvK ta brinda informacion economico/comercial tanto na comunidad di Aruba como na otro inversionista y empresario di exterior. KvK ta organisa actividadnan manera charla, seminario, cursonan, mision comercial y exposicion. Tur esaki pa contribui na un desaroyo economico sostenibel pa Aruba. Fuera di esey, KvK tin cu cumpli cu e funcionnan y trabaonan asigna pa ley. Ehemplo di esaki ta maneho di e registro oficial di negoshi y fundacion di Aruba y e custodia di e cuentanan anual di NV, AVV y VBA cu tin obligacion legal pa deposita esakinan na KvK.

KvK ta hopi activo y kier sigui stimula comercio di Aruba y pa e motibo aki ta pidi tur comerciante pa no perde e oportunidad aki pa vota. E ta bo derecho y na bo beneficio tambe. Nos ta recorda persona y instancianan unda votadonan ta emplea, cu conforme stipulacion di e Ordenanza di Eleccion, nan mester percura pa duna oportunidad na e personanan aki pa haci uzo di nan derecho di voto. Si tin pregunta y/o informacion, por tuma contacto via e-mail [email protected], telefoon

582-1120.