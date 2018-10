KvK ta intercambia ideanan cu fraccion AVP encuanto desaroyo preocupante di comercio

Dialuna 1 di october a tuma luga e reunion entre fraccion di AVP y miembronan di directiva di Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK). E reunion aki a ser pidi door di fraccion AVP pa asina elabora riba cifras cu a wordo publica door di Banco Central encuanto e encuesta riba e percepcion comercial. E publicacion aki over e di dos kwartal di 2018 ta indica cu e comerciante local no tin mucho confiansa den e ultimo desaroyonan y ta trece cune cu nan no ta haci inversion tampoco. Hopi a indica cu nan no ta registra ganashi den e ultimo periodo. E expectativanan cu ta reina no ta mustra positivo segun e encuesta.

Durante e reunion AVP a indica cu informando pueblo cu nos ta den crisis no ta contribui na stimula inversionnan y tampoco ta duna confiansa na e consumidor pa usa su poder di compra. Al contrario e ta crea un panico y incertidumbre cerca e comerciante y tambe e consumidor.

KvK a indica cu a compronde di Minister di Economia cu e crisisheffing ta algo temporario. Gobierno ta trahando riba un reforma fiscal pero AVP no ta mira e periodo cu a duna pa esaki como uno realistico. AVP a pidi pa KvK trece dilanti si KvK tambe ta experiencia e sentimento di e comerciante manera e encuensta di CBA ta indica. KvK a elabora riba e diferente formanan con ta duna oido na e comerciante. Recientemente KvK a organisa un exitoso Town Hall Meeting caminda cu diferente comerciante a bin dilanti y trece nan preocupacion cu e situacion socio-economico cu nan ta pasando aden. KvK tin tambe su White paper cu a ser presenta na Gobierno y a base di informacion nobo y desaroyonan cu ta tumando luga lo sigui adapta e White paper pa asina por sigui duna conseho al caso na Gobierno. KvK a indica cu semper e rol di KvK ta pa trece na Gobierno e obstaculonan cu e comerciante ta confronta cune. Cu tur Gobierno cu a sinta y sin excepcion, KvK ta purba trece esaki dilanti y ta aprecia ora cu logra pa e preocupacionnan haya oido. Asina tambe KvK a vocifera su punto di bista ora a wordo anuncia cu e crisisheffing lo bay na vigor indicando cu no ta apoya e crisisheffing pero si ta di acuerdo pa laga esaki como un solucion temporario.

KvK ta tuma nota di e preocupacion treci dilanti den e reunion y manera semper lo hiba esaki dilanti cerca Gobierno, pero na final e decision ta keda na Gobierno si ta tuma e conseho di KvK. E situacion actual no ta faborabel y KvK a indica cu a duna e Gobierno nobo aki e oportunidad pa ehecuta nan plan y awo a bira tempo pa trece mas claridad riba kico e solucion ta y con lo maneha pa baha gasto y hisa ingreso den caha di Gobierno.

AVP y KvK por wak bek na un reunion unda a trece claridad di ambos banda encuanto e situacion y tin comprension mutuo pa e preocupacion. KvK lo sigui e desaroyo di cerca y lo mantene e comerciante informa di tur desaroyo cu presenta.

