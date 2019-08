Kvk ta informa riba e extracto y su validez

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) ta haci tur empeño posibel pa sigui pasonan di innovacion tecnologico y modernisa su sistema di registro. Cu e sistema nobo KvK kier brinda miho servicionan na e cliente y ofrece e cliente e posibilidad di maneha su datos den un forma mas flexibel. Nos ta den un tempo moderno caminda tur cos por wordo transferi via e mundo digital. Esaki ta bin cune cu cierto forma di traha por mustra un poco diferente pero e ta normal cu tur cambio cu bin den un organisacion semper lo trece cune cierto resistencia of incertidumbre. Pa e motibo aki KvK kier informa pueblo y e comunidad empresarial riba e forma con e extracto ta wordo procesa y kico mester tene na cuenta ora di pidi extracto di negoshi.

Extracto nobo

E sistema nobo tin tambe un formato nobo pa e extracto pero awo e ta posibel na tur momento pidi un extracto via e website di KvK. Bishita www.arubachamber.com y haya acceso via bo cuenta personal di My Chamber (“Mijn KvK”). Si bo no tin un account bo por traha esaki den algun minuut. Via bo cuenta di My Chamber bo tin acceso na e portal di KvK y akinan bo por regla tur asunto di bo negoshi, order y paga pa extracto y mucho mas.

Den pasado un extracto tabata un documento exclusivamente riba papel. E sistema nobo ta introduci algun cambio importante den esaki. Como cu e extracto ta un documento digital saca for di e sistema, e ta wordo mara na un codigo pa asina garantisa cu e ta un documento valido y unico. E codigo aki ta un “QR code” cu bo por scan via un smartphone of tablet cu acceso na internet. E extracto nobo por wordo verifica pa su autenticidad via “validate extract” cu ta un “action” riba e website di KvK. Por yega tambe via e link aki: https://my.arubachamber.com/validatie. Na e pagina aki bo ta yena e code y asina por verifica e codigo cu ta duna indicacion cu e extracto ta cuadra cu informacion exacto den e registro digital di negoshi di KvK.

Verifica bo extracto

Pa verifica e code por yena e informacion den e veld indica y di e forma aki bo ta haya tur informacion indicando e validez di e extracto y di e compania na cua e extracto aki ta pertenece.

Un punto hopi importante di e extracto cu mester tene na cuenta ta cu e documento aki tin un validez di 30 dia. Pa garantisa y proteha e negoshi y su informacion e ta importante pa pone un limite y asina garantisa cu bo ta trahando cu un negoshi activo y serio. Ademas e ta importante pa proteha e cliente y su informacion den e registro di negoshi. KvK ta percura pa e seguridad di e dato den su sistema y asina tambe garantisa cu e informacion riba e extracto ta valido, actual y unico.

E extracto cu wordo cumpra por wordo imprimi cuanto biaha cu e persona ta desea durante e periodo di 30 dia, pero tene na cuenta cu despues di e periodo di 30 dia e no ta valido mas. Despues di e periodo aki, si asina ta desea, lo mester cumpra un extracto nobo. Pa e motibo aki tambe KvK ta urgi tur persona cu mester saca un extracto sea pa banco of cualkier otro instancia, pa tene cuenta cu e periodo aki y asina tambe evita cu bo ta saca un extracto cu lo no tin validez pa un posibel cita cu un instancia pa yuda bo negoshi pa via cu esaki por a vence.

Comments

comments