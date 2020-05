KvK ta informa encuanto recuperacion economico, inovacion y e futuro di labor

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) ta comparti su pensamento riba e pasonan cu Aruba mester tuma pa por sigui dilanti. Aruba tin cu elimina e restriccionnan economico di un forma sistematico pa asina e fluho di entrada den forma di impuesto sigui drenta. Eventualmente e prestamonan mester wordo paga via impuestonan mas halto of gastonan mas abou. E organisacion “World Economic Forum” a indica e importancia di e di cuatro revolucion industrial y cu esaki e economia di trabounan temporario, cu contract pa tempo corto. E asina yama: gig economy. Hunto cu e sectornan prometedor cu a wordo identifica pa Aruba, nos por laga e mercado establece su mes y pa e ta liber pa bay den un forma independiente di e responsabilidadnan di Gobierno.

Tecnologia ta cambiando e structura di tur sectornan di nos economia y e sector laboral ta drentando den un periodo di incertidumbre. Pa por maneha e transicion ta un reto mes importante cu prepara pa e futuro di automatisacion.

E tipo di abilidadnan cu un empleado mester pa su trabou ta cambiando. Empleadonan ta continuamente wordo forsa pa siña y adapta na industrianan cu ta surgi. Segun cu tecnologia ta cambia e necesidadnan di haci negoshi, tanto e individuo como gobierno tin cu tuma paso pa compensa y desaroya e abilidadnan cu mester. Educacion tradicional hopi biaha no ta ekipa pa yuda desaroya e abilidadnan dinamico di e studiante. Hopi scol ta brinda educacion anticua y cu no ta match cu e abilidadnan mas moderno. E problema aki ta rekeri di un reforma extenso caminda cada individuo mester por desaroya su abilidadnan den locual e ta interesa y asina crece den e sector laboral.

Mientras cu educacion a mira progreso, e calidad y relevancia di educacion no a crece suficiente. Na mes momento e leynan gubernamental ta obstaculisa e desaroyo laboral. Leynan di educacion y labor mester wordo revisa pa asina nan por wordo activa den un forma mas relevante pa e mercado actual cu no ta para keto.

Tur persona, tanten cu e no ta violando ningun ley, mester por ta liber pa busca su interes den su forma di crece den mundo laboral, sea si ta como un ‘gig worker’, un contratista ‘on-call’ of cu un contract pa un periodo defini. Un empresario pues cu ta riba su mes y di e forma aki contribuyendo na nos economia. Banconan comercial tambe mester por brinda e apoyo financiero na e formanan nobo aki di labor y encurasha pa asina bin mas negoshinan nobo den e sectornan aki.

Mirando cu nos a sufri perdida door di turismo, tanto crucero como aereo, ta haci cu e sector publico y e sector priva mester stimula e cambionan necesario den un forma colectivo pa asina por garantiza e futuro di economia di Aruba y alabes adapta nos leynan cu cautela pa no perhudica nos economia.

