Kvk ta informa cu dunado di trabou semper tin e opcion pa pone su negoshi temporalmente “Dormant”

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a comparti varios biaha su pensamento riba e pasonan cu Aruba mester tuma pa combati e crisis economico. Tin cu tuma varios pasonan pa reduci e “cost of doing business”, optimalisa procesonan cu entrepreneurs mester sigui prome cu nan por lanta un negoshi y ta hopi esencial pa e leynan laboral wordo flexibilisa mas pronto cu ta posibel.

Tur e pasonan menciona ta importante pa por garantisa e chens di sobrevivencia di mas tanto negoshi posibel. Un recuperacion rapido di nos economia ta solamente posibel si por logra salba negoshinan di bay bancarota. Gastonan fiho di negoshi cu ta inclui mas cu solamente paga salario di e empleadonan lo keda existi, mientras cu e entrada di practicamente tur negoshi a reduci drasticamente.

E circunstancia actual por conduci na e situacion cu e dunado di trabou ta opta pa para tur actividad economico di su compania. Tin algun opcion si un comerciante ta desea di descontinua su negoshi.

E procedura pa cera un negoshi ta depende di e tipo di negoshi. Pa eenmanszaak y VOF, e opcion ta pa cancela e compania completamente.

Na momento cu un entidad legal (por ehemplo un NV of VBA) stop di ta economicamente activo, e doño tin basicamente dos opcion. E por opta pa pasa den e procedura di “ontbinding” di e compania, pero e por scoge tambe pa “opheffing” di e compania.

Den caso cu e doño ta convenci cu e negoshi mester wordo cera temporalmente, pero cu den futuro e compania lo ta activo atrobe, por opta pa opheffing. Esey ta nifica cu ta pone e negoshi riba status dormant (“actief zonder onderneming”), pero e entidad legal mes ta keda existi. E doño ta sigui paga e contribucion anual na KvK y tambe haci declaracion na Departamento di Impuesto (DMP).

E beneficio grandi di pone un negoshi temporalmente dormant na KvK ta cu esey ta habri e posibilidad pa por reactiva e negoshi na cualkier momento, sin tin cu pasa atrobe door di e proceso di lanta un entidad legal nobo. Tambe ta declara na DIMP cu e ingreso ta nihil.

Si no tin intencion pa reactiva e negoshi den futuro, y no kier tin nada mas di haber cu e compania, e ora mester cuminsa e proceso di ontbinding. E negoshi ta wordo likida, dus no mester paga contribucion anual mas, tampoco entrega declaracion na DIMP.

Por haci cancelacion via “MijnKvK-account” online, of por haci un cita pa pasa na KvK pa wordo yuda personalmente. E pasonan pa cera un negoshi ta poni detayadamente riba e website di KvK, den e seccion di FAQ. Pa lesa mas tocante ontbinding y opheffing di un compania, por bishita nos website: https://arubachamber.com/pages/faq R3 What to do when I want to discontinue my business?

