KvK ta extende invitacion na tur comerciante pa e segundo sesion informativo tocante World Bank Tenders

Camara di Comercio y Industria (KvK) kier invita tur compania local cu ta opera den e sectornan di construccion, ingenieria, material, medio ambiente y maneho di proyectonan pa bin forma parti di e segundo sesion informativo tocante World Bank Tenders y di e forma aki brinda sosten na e causa. Dia 9 di mei ultimo a tene e prome sesion cu tabata un webinar caminda a duna informacion riba e plan con pa yuda den e reconstruccion di Sint Maarten. Despues di horcan Irma na 2017 Sint Maarten a purba lanta bek y a tuma paso pa recupera di e daño cu naturalesa a causa. Pa formalisa e trabounan aki a dicidi pa lanta un “National Recovey and Resilience Plan”(NRRP). E NRRP ta yuda na structura e inversionnan cu lo wordo haci via e Sint Maarten Recovery Reconstruction and Resilience Trust Fund. Pa e fondo aki Reino Hulandes a pone $550 miyon disponibel na esnan cu bin na remarke pa yuda den e reconstruccion.

Durante e di dos sesion aki, representantenan di World Bank, NRPB y RVO lo ta presente pa duna mas detaye y contesta preguntanan. Durante e sesion lo elabora riba e World Bank Tenders y con pa bin na remarke como comerciante den e sectornan menciona. Lo splica mas riba e contenido di NRBP y joint ventures via RVO. Despues di e presentacionnan lo tin “break out sessions” cu World Bank y NRBP. E programa ta culmina cu un light lunch y oportunidad pa networking.

E programa completo ta como lo siguiente:

Fecha: Diabierna, 7 di juni 2019

Lugar: auditorium di KvK

8:00 AM – 9:00 AM Registracion

9:00 AM – 9:10 AM Palabra di bonbini

9:10 AM – 9:30 AM Introduccion general

9:30 AM – 10:00 AM Recuperacion di Sint Maarten

10:00 AM – 10:15 AM Introduccion na joint ventures

10:15 AM – 10:30 AM Pauze

10:30 AM – 12:00 PM Break out sessions

12:00 PM – 12:15 PM Clausura di break out sessions y recapitulacion

12:15 PM – 1:00 PM Lunch y networking

Pa participa na e sesion bo por registra via [email protected] y asina forma parti tambe na e bon causa di yuda na e reconstruccion di Sint Maarten. Si bo tin interes pa participa por fabor tene cuenta cu mester registra no mas tarda cu 6 di juni 2019. Esaki ta un bon oportunidad pa nos comerciantenan local profila nan mes riba mercado internacional. Pa mas informacion bishita nos pagina https://arubachamber.com/pages/sint-maarten/ y asina haya sa mas riba reconstruccion di Sint Maarten.

Aruba, 29 di mei 2019

Camara di Comercio y Industria (KvK)

