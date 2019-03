KVk ta entrega su zienswijze riba e concepto ROP

Diabierna merdia 15 di maart 2019 Camara di Comercio y Industria (KvK) a entrega su zienswijze riba e concepto ROP. Esaki ta un documento cu manera e proceso di formalisacion di e ROP ta prescribi, ta wordo entrega pa trece puntonan remarcabel dilanti cu mester claridad den e concepto ROP. Sr. Kawish Misier, presidente di directiva di KvK y sra. Sonja Velthuizen, directora di KvK a bay personalmente pa haci entrega oficial di esaki.

E proceso di ROP y e contribucion di comercio den esaki

KvK ta representa e pueblo empresarial di Aruba. Pa KvK e comerciante ta semper bon bini pa duna su opinion y hunto cu KvK ta delibera kico por ta e solucion. A base di informacion cu KvK tin caba di comerciante y tambe di su Whitepaper, a cuminsa formula un zienswijze riba e concepto ROP. Directiva di KvK a opina cu e ta importante pa confirma si cierto puntonan cu a inclui den e zienswijze ta resona den pueblo. Pa e motibo aki a dicidi pa organisa un Town Hall Meeting. Aunke cu e tempo ta hopi corto e directiva di KvK ta haya importante pa midi kico e comunidad comercial tin di bisa. KvK a keda hopi contento di a mira un sala completamente yen y esey ta un mensahe hopi cla cu e preocupacion ta existi riba e contenido y e comunidad ta haci uzo di e oportunidadnan cu ta presenta pa expresa nan opinion y preocupacion.

Hopi di e puntonan cu a bin dilanti ta complementa locual KvK a inclui den su zienswijze y di e forma aki ta duna mas forsa na e puntonan cu KvK ta presenta. KvK ta para tras un ROP cu ta representa comunidad completo, cada bario cu nan necesidadnan particular. Tur zone tin derecho y rekisitonan cu tin cu cumpli cune y si esaki a cambia di e ROP di 2009, e mester bay cu un splicacion y estudio profundo cu mester inclui opinion di esnan cu ta biba den cada zona en particular. E formacion di e ROP ta e prome stap y despues mester sigui cu e ROPv. Nunca e ROPv a keda cla y e preocupacion ta existi cu e ROP 2019 lo bira un ripiticion mirando cu no tin fecha stipula pa ki dia e ROPv ta keda cla.

Pueblo ta exigi splicacion riba e contenido di e concepto ROP y tambe pa haya tempo pa por haci un analisis adecua. E periodo cu a duna pa logra esaki no ta esun mas adecua. KvK ta spera cu Ministerio di Infrastructura ta mira e importancia di scucha e pueblo cu sigur no kier sali perhudica pa via di un decision no bon delibera pero cu por a ricibi e oportunidad di contribui na haya balansa den e proposicion cu e ROP ta trece cune.

