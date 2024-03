Entrante 27 di maart 2024, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) lo cuminsa cobra un tarifa pa consulta informacion detaya di companianan den e Registro Comercial online riba e website di KvK. Fabor di tuma nota cu e comerciante lo keda wak tur informacion di su propio compania via su cuenta di MyChamber manera ta custuma, no lo bin cambio ni costo adicional pa esaki.

Database di KvK: un recurso valioso

KvK a hasi inversionnan significante pa digitalisa e Registro Comercial, cu e meta pa facilita e acceso na e Registro Comercial den un forma digital cu ta accesibel pa tur persona for di e comodidad di nan cas of oficina. A pesar di e costonan halto di e proceso y di mantencion di e database, KvK no a aumenta e tarifanan di su productonan desde aña 2009. KvK ta comprometi na sigui ofrece e servicio digital, sinembargo, lo introduci un tarifa minimo pa consulta informacion detaya di companianan den e Registro Comercial online. Ademas, ‘inzage’ den dossiers di e companianan lo keda posibel na oficina di KvK y esaki lo keda completamente gratis.

KvK ta compronde cu e decision aki por ta inconveniente pa algun comerciante, pero e ta un paso necesario pa por proteha e datonan y mantene e sistema sostenibel y duradero.

Kico lo cambia?

Entrante 27 di maart 2024, e no lo ta gratis mas pa busca y consulta informacion detaya di companianan cu ta of tabata registra den e Registro Comercial online. Algun informacion basico lo keda visibel, tur otro informacion no lo ta gratis visibel mas den e Registro Comercial online. Pa haci uzo di esaki y haya acceso na tur informacion di e organisacion of negoshi cu ta desea, lo mester paga un tarifa chikito.

Tur e otro servicio y productonan lo keda accesibel (p.e. cumpra uittreksel) manera ta custuma. No lo tin cambio den esaki. E cambio ta encera solamente e acceso na e Registro Comercial online cu lo no ta gratis mas pa publico.

‘Inzage’ na oficina di KvK lo keda gratis

Fabor di tuma nota cu ‘inzage’ na oficina di KvK, den e dossiers di e companianan registra den e Registro Comercial, manera ta custuma, lo keda completamente gratis. Pa haci un ‘inzage’ lo mester traha un cita via e link aki: https://arubachamber.com/pages/make-an-appointment/ y acudi personalmente na e oficina di KvK riba e fecha y orario di e cita.

Informacion di compania cu lo keda gratis visibel online

Informacion di e organisacion of negoshi cu lo keda visibel gratis ta (aplicabel segun e forma huridico):

‘Handelsnaam’;

‘Bedrijfsnaam’;

Number di registracion na KvK (KvK-registratienummer);

Adres registra di e negoshi of organisacion (Bedrijfsadres).

Informacion di negoshi of organisacion cu no ta gratis mas online

Pa tur e informacion adicional, cu no ta cay bou di e informacion basico di e negoshi of organisacion, e cliente ta paga un tarifa y lo haya acceso na e informacion detaya cu ta desea.

Informacionnan adicional y detaya (aplicabel segun e forma huridico):

Forma legal (‘Rechtsvorm’);

‘Statutaire zetel’;

Negoshi grandi of chikito (‘Groot of kleinbedrijf’);

Status di negoshi;

‘Datum ingang status’;

‘Kapitaal’;

‘Bestuursleden/ bevoegde personen’;

Acitvidad comercial (‘Doelstelling’);

‘Vergunning’;

Branche (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities; ISIC).

Por cumpra credito of abona pa wak tur informacion detaya di un negoshi of organisacion

Pa haya acceso na tur e informacion di e negoshi of organisacion riba e Registro Comercial online, por cumpra credito of abona pa un periodo di 3 luna of 1 aña. Credito of abonnement por wordo cumpra online cu un credit card y/ of mastercard debit. Alabes por cumpra credito y abonnement na receptie di KvK.

Credito

E costo pa consulta informacion adicional (detaya) di un negoshi of organisacion ta 1 credito. Cada credito ta costa Afl. 5,-. Por cumpra credito los (1) of den pakete di 5, 10, 25, 50, 100 of 250 credito. E cliente por uza e credito di 2biaha pa consulta informacion adicional/detaya di e negoshi of organisacion. Alabes, despues di uza un credito pa consulta e informacion detaya di un negoshi of organisacion, e cliente por consulta e informacion detaya di e mesun negoshi of organisacion durante un periodo di 30 dia cuanto biaha cu ta desea.

Abonnement (‘subscription’)

Por abona pa un periodo di 3 luna of 1 aña. E costo pa e abonnement di 3 luna ta Afl. 300,- y abonnement di 1 aña ta costa Afl. 1200,-. E cliente por mira tur informacion detaya di e negoshi of organisacion di biaha despues cu cumpra e abonnement. Alabes, no tin limite riba e cantidad di biaha y e cantidad di negoshi of organisacion cu un cliente por consulta den e Registro Comercial online.

Asistencia

Pronto KvK lo lansa un video di instruccion riba nos medianan social pa facilita tur cliente cu e compra di credito of abonnement. Tuma nota cu tur cliente mester tin un cuenta di ‘MyChamber’ pa por consulta informacion adicional (detaya) y cumpra credito of un abonnement, sea na receptie of online riba nos website.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia, por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: [email protected] of [email protected] of tel.: 582-1566, ext. 335/342/330.