Cuminsando mayan, 22 di november 2023, Camara di Comercio y Industria (KvK) lo introduci un cambio importante ora di registra un negoshi nobo. Cu e meta pa tin un database mas actualisa y preciso, banda di e rekisitonan existente pa registra un negoshi nobo, lo mester registra e ‘persoonsnummer’ di e doño di negoshi y director/dirigente/socio di e compania.

Registracion di un compania nobo

Pa registra un compania nobo, e doño di negoshi y director/dirigente/socio di e compania lo mester registra su ‘persoonsnummer’ cual ta su number personal registra na Departamento di Impuesto. Fabor di tuma nota cu ta referi na e ‘persoonsnummer’ personal y no e ‘persoonsnummer’ di e compania of entidad legal.

Cambio den datos di compania existente

Na momento cu un compania existente nombra un functionaris nobo, p.e. un director nobo, den e Registro di Comercio na KvK, lo mester registra e ‘persoonsnummer’ di functionaris aki. Sin e ‘persoonsnummer’ aki, no lo procesa e cambionan den e datos di e compania existente.

Residentenan di Aruba (inscribi na Censo)

Pa residentenan di Aruba, cu ta inscribi na Censo, por uza un copia di un documento di Departamento di Impuesto cu ta indica e ‘persoonsnummer’ (cu no ta di e entidad legal), p.e. un copia di un aanslagbiljet of impuesto di vehiculo di motor. E ‘persoonsnummer’ ta consisti di 7 of 8 number. Si acaso no tin e ‘persoonsnummer’, por pidi esaki na Departamento di Impuesto.

No-residentenan di Aruba (cu no ta inscribi na Censo)

Pa personanan cu no ta residenciando na Aruba, por uza un documento cu ta indica e number personal (cu no ta di e entidad legal) di Tax Identification (TIN) di e pais di residencia. E number di TIN ta wordo emiti door di e gobierno di e pais di residencia. Na Hulanda p.e., esaki ta e Burgerservicenummer (BSN). Pa mas informacion por consulta e siguiente website: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia encuanto e registracion, por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: bu[email protected] of tel.: 582-1566, ext. 335/342/330.