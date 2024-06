Entrante 27 di maart 2024, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a introduci un cambio importante: a cuminsa cobra un tarifa pa consulta informacion detaya di companianan den e Registro Comercial online riba e website di KvK. KvK a tuma nota di diferente reaccion y pa yuda clarifica e puntonan concerni, KvK ta publica e siguiente resumen, cu ta consisti di e puntonan mas importante.

Registro Comercial online: un obligacion stipula den ley?

KvK, a base di stipulacion di ‘Handelsregisterverordening’ (AB 1991 no. GT 15), ta obliga pa mantene e Registro Comercial den e forma di archivo di papel (‘dossiers’) y pone esaki na disposicion pa cualkier cuidadano cu ta desea di consulta e informacion publico aki. E Registro Comercial online, sinembargo, ta un servicio extra di KvK, no obligatorio pa ley, banda di e Registro Comercial disponibel na oficina di KvK. Esaki ta nifica cu tur e datonan semper ta disponibel gratis pa publico en general na oficina di KvK, na unda un y tur por mira y consulta e file (archivo di papel) di un compania, manera stipula den ley.

Pakico KvK ta cobra un suma pa consulta e Registro Comercial online?

KvK a introduci e Registro Comercial online, riba priopio iniciativa, es decir, esaki no ta un obligacion legal pa tin disponibel un Registro Comercial online. KvK ta kere den inovacion y digitalisacion pa cual motibo a haci inversionnan significante pa pone Registro Comercial online, cu e meta pa facilita e acceso na e Registro Comercial pa tur persona for di e comodidad di nan cas of oficina. A pesar di e costonan halto di e proceso, proteccion y mantencion di e database, KvK no a aumenta e tarifanan di su productonan desde aña 2009. Pa KvK por sigui brinda y mehora su servicio, ta esencial pa haya recurso suficiente pa mantene e sistema online. Sin e recurso necesario, KvK no por mantene e servicio aki cu ta facilita nos comunidad. Pa e motibo ey KvK ta cobra un suma limita pa consulta e Registro Comercial online. E Camara di Comercio di Boneiro, Sint Maarten y Hulanda tambe ta cobra un tarifa prome cu nan duna aceso na e datonan online.

Dicon e comerciante ta paga e contribucion anual?

Esaki ta un obligacion legal di tur empresa. Segun ley di e ‘Handelsregisterverordening’, tur empresa cu ta bin registra, ta ser clasifica a base di e capital inverti den e negoshi. A base di esaki ta cobra e suma inicial di inscripcion y despues cada aña ta e cobra e contribucion anual (‘jaarlijkse bijdrage’) segun e categoria cu e empresa ta cay aden. E contribucion anual, banda di e benta di uittreksels, ta e entrada principal di KvK. KvK ta un Sui Generis, cu mester genera su mesun entrada .

Manera tur organisacion, KvK tambe ta sinti e aumento di gasto general. Sinembargo, desde 2009, e prijsnan pa e contribucion anual y uittreksels no a wordo adapta mas. KvK ta compronde cu e decision aki por ta inconveniente pa algun comerciante, pero e ta un paso necesario pa por proteha e datonan y mantene e sistema sostenibel y duradero. Sin fondo necesario, KvK no por mante e Registro Comercial Online.

Traduccion di uittreksels

A pesar cu e no ta un obligacion legal di KvK pa ofrece traduccionnan di uittreksels, KvK, cu e fin pa facilita nos comunidad, ta ofrece esaki. Sinembargo, esaki ta un servicio adicional cu tin costonan adicional, y pa es motibo, e traduccion di uittreksels ta costa mas cu Afl. 15,- manera ta stipula den ley. E costo adicional ta pa cubri e gastonan di traduccion.

KvK por cobra extra pa e servicionan adicional?

Segun e ‘Landsverordening op de Kamer van Koophandel en Nijverheid’ (AB 1990 no. GT29), KvK por cobra sumanan adicional pa e servicionan extra cu KvK ta brinda, e.o. por cobra un suma pa consulta e Registro Comercial online, y un suma adicional riba e tarifa di Afl. 15,- stipula den ley pa e traduccion di e uittreksels.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia pa consulta e Registro Online, por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: [email protected] of [email protected] of tel.: 582-1566, ext. 335/342/330.